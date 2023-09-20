Зимняя Универсиада-2021
Новости
Календарь Медальный зачет
Главная
Универсиада

Сегодня, 12:12

Чернышенко заявил, что более 3,7 миллиона российских студентов регулярно занимаются спортом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что число российских студентов, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2022 года составило 3,7 миллиона человек.

20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта. Праздник был утвержден ЮНЕСКО и Международной федерацией университетского спорта (FISU) в 2015 году.

«В 2023 году Международный день студенческого спорта в России проводится в восьмой раз, центральными площадками празднования в этом году стали Красноярск и Москва. Правительство по поручению президента делает все возможное, чтобы как можно больше россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом, в стране составило более 3,7 миллиона человек, в стране работают около 1,5 тысяч студенческих спортивных клубов», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По словам вице-премьера РФ, праздник подчеркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры. Также он отметил, что в России открылось 64 региональных отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта, и призвал студенческие команды приобщиться к этому новому виду спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18793357
Дмитрий Чернышенко
3
0
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Сначала отменили приглашение России — теперь запретили протесты. Разборки перед Азиатскими играми
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка с японскими корнями вернулась в гимнастику ради участия в фестивале университетского спорта
Новости
RSS RSS
Все новости