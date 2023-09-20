Чернышенко заявил, что более 3,7 миллиона российских студентов регулярно занимаются спортом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что число российских студентов, регулярно занимающихся спортом, по итогам 2022 года составило 3,7 миллиона человек.

20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта. Праздник был утвержден ЮНЕСКО и Международной федерацией университетского спорта (FISU) в 2015 году.

«В 2023 году Международный день студенческого спорта в России проводится в восьмой раз, центральными площадками празднования в этом году стали Красноярск и Москва. Правительство по поручению президента делает все возможное, чтобы как можно больше россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. По итогам прошлого года число студентов, регулярно занимающихся спортом, в стране составило более 3,7 миллиона человек, в стране работают около 1,5 тысяч студенческих спортивных клубов», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По словам вице-премьера РФ, праздник подчеркивает важность укрепления роли спорта в высших учебных заведениях и создания качественной спортивной инфраструктуры. Также он отметил, что в России открылось 64 региональных отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта, и призвал студенческие команды приобщиться к этому новому виду спорта.