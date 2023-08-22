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Аргентинская футболистка рассказала, что хочет познакомиться с Нурмагомедовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинская футболистка Хуана Эскобар, приехавшая в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, очень бы хотела познакомиться с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я футболистка и стараюсь смотреть все матчи нашей сборной, думаю, каждый аргентинец — фанат футбола. Когда наша сборная выиграла последний чемпионат мира, я сделала себе татуировку на плече, мы тогда целую неделю праздновали победу и были счастливы. Месси круче Марадоны? Я не могу ответить на этот вопрос, они оба — великие футболисты. К сожалению, женский футбол в Аргентине не так популярен, как мужской. Но ситуация меняется в последние годы, и мы очень рады, что нам представилась возможность представлять свою страну на международном уровне. Кого из великих российских спортсменов я знаю? Конечно, теннисистку Марию Шарапову, а с Хабибом Нурмагомедовым я очень хотела бы познакомиться», — приводит слова Экобар ТАСС.

Она также поделилась впечатлениями от Екатеринбурга.

«Мне очень нравится Екатеринбург, я думаю, что здесь очень комфортно. Я очень счастлива тому, что нахожусь здесь, для нас в спортивной деревне проводится много интересных мероприятий. В столовой все очень вкусно, но это отличается от того, что я ем дома, но мне очень понравилась русская кухня, особенно блины. Я вегетарианка, поэтому меня радует, что здесь очень много вариантов овощей, чечевица и так далее», — добавили Эскобар.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Источник: https://tass.ru/sport/18556797
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
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