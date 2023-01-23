Зимняя Универсиада-2021
Новости
Календарь Медальный зачет
Главная
Универсиада

Сегодня, 21:08

Мэр Турина надеется на участие России в зимней Универсиаде 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что российские спортсмены примут участие в зимней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в итальянском городе.

«Мы надеемся, что в 2025 году все решится и мы сможем принять очень большие делегации из России и Украины. Спорт будет очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции, и именно поэтому мы должны сосредоточиться на преодолении такой ситуации», — цитирует итальянского политика РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

Российские атлеты не были допущены до участия в зимней Универсиаде — 2023 в американском Лейк-Плэсиде, которая проходила с 12 по 22 января.

Источник: https://rsport.ria.ru/
1
Читайте также
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тошич: «Придет день, когда Россия сможет участвовать на международной арене»
Теннисистка Пивоварова высказалась о смене спортивного гражданства
Писарев надеется, что сборная России сыграет два товарищеских матча в марте
Поварницын о возможной смене гражданства: «Нужно быть с собой честным. Хочется, чтобы потраченные годы прошли не зря»
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Лысенко не подавал заявку на нейтральный статус
Ласицкене: «Вопрос, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Японии выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Лейк-Плэсиде
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости