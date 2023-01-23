Мэр Турина надеется на участие России в зимней Универсиаде 2025 года

Мэр Турина Стефано Ло Руссо выразил надежду, что российские спортсмены примут участие в зимней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в итальянском городе.

«Мы надеемся, что в 2025 году все решится и мы сможем принять очень большие делегации из России и Украины. Спорт будет очень важным посланием мира, инклюзивности и интеграции, и именно поэтому мы должны сосредоточиться на преодолении такой ситуации», — цитирует итальянского политика РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

Российские атлеты не были допущены до участия в зимней Универсиаде — 2023 в американском Лейк-Плэсиде, которая проходила с 12 по 22 января.