Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации

Генеральная ассамблея Международной федерации университетского спорта (FISU) не продлила срок полномочий министра спорта России Олега Матыцина на посту главы организации.

«Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации Олега Матыцина до 2025 года», — приводит слова представителя Российского студенческого спортивного союза (РССС) ТАСС.

Ранее Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU на неопределенный срок 23 марта 2021 года после запрета CAS высшим российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на первого вице-президента в соответствии с уставом организации. Также он сообщил, что вернется, когда это будет необходимо.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй срок, а в январе 2020 года назначен на пост министра спорта РФ.