Сборная Японии выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Лейк-Плэсиде

Сборная Японии выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США).

Соревнования проходили с 12 по 22 января, спортсмены разыграли 83 комплекта наград в 12 видах спорта.

Японская сборная завоевала 21 золотую, 17 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второй в медальном зачете стала Корея с 12 золотыми, 8 серебряными и 9 бронзовыми наградами, на третьей строчке — Канада (6-1-6).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 47 стран. Российские и белорусские атлеты были отстранены от участия в зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде, также Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла летнюю Универсиаду-2023 из Екатеринбурга в китайский Чэнду.