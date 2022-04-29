Журова о переносе Универсиады из Екатеринбурга: «FISU и спортсмены потеряют больше нас»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга.

«Во-первых, Универсиада в России очень важна для FISU. Они в курсе, как мы проводим. У нас уже состоялись две Универсиады, они были проведены лучше, чем где-либо. Я была на Универсиадах в других странах, мне есть с чем сравнивать. Другие страны так серьезно не воспринимают эти игры, не готовят такую инфраструктуру. Больше от этого потеряет FISU и студенты-спортсмены, а не мы. Но здесь Екатеринбург переживает, я знаю, в городе очень хотели продемонстрировать, на что способны. Тем более от Москвы в понятии туристов это далекий город, но там очень интересные места. Екатеринбургу было важно заявить о себе для поднятия туризма, в свое время так же узнали Казань. После Универсиады туда были привлечены другие соревнования и многое другое. В этой ситуации можно только сожалеть и посочувствовать FISU, им сейчас придется искать место проведения», — сказала Журова «СЭ».

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.