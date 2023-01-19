Даниил Медведев: биография и карьера в теннисе, достижения и личная жизнь

История российского спортсмена.

Биография Даниила Медведева

Даниил Медведев является российским теннисистом. Он родился 11 февраля 1996 года в Москве, где жил и учился до 18 лет. По национальности Медведев — русский.

Рост Медведева — 198 см, вес — 83 кг.

Детские годы

Родители и детство

Отец Даниила — Сергей Яковлевич, инженер по профессии. Работал системным программистом. Увлекался музыкой и занимался звукозаписями. Сергей Медведев был предпринимателем и имел несколько видеосалонов в Москве. Позже продавал кирпич и открыл строительную фирму.

Мать Даниила — Ольга Васильевна. После рождения детей не работала, потому что занималась их воспитанием. У него есть две старшие сестры — Елена и Юлия.

Даниил Медведев жил в Москве. В детстве занимался шахматами, музыкой, плаванием и теннисом. Увлекался рисованием и игрой на гитаре. Учился в физико-математическом лицее. С 9-го класса перешел в другую школу, которую окончил экстерном. Поступил в МГИМО, РГУФК и в экономико-статистический институт на заочное отделение. В итоге мальчик решил сконцентрироваться на теннисе. В 2014-м после года обучения в МГИМО уехал с родителями во Францию, где занимался в академии Антибе.

Карьера в теннисе

Даниил Медведев в юниорских соревнованиях

В 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет в швейцарской коммуне Клостерс Медведев дошел до 1/4 финала турнира в одиночном разряде. Вместе с Кареном Хачановым пробился в финал парного турнира, где они уступили Филиппо Бальди и Лукасу Мидлеру. В 2014-м Даниил занял 13-е место в юниорском рейтинге, что стало для него наивысшей позицией.

В своей юношеской карьере Медведев одержал 109 побед при 43 поражениях. В этот период он выиграл у нескольких известных теннисистов, включая Александра Зверева и Рейли Опелку.

Даниил Медведев (слева). Фото Соцсети

Даниил Медведев во взрослых соревнованиях

В 2014-м Медведев завоевал один титул в одиночке и два в парном разряде на турнирах серии «фьючерс». Эти трофеи стали первыми для россиянина. Через год спортсмен одержал еще три победы: две в одиночном разряде, одну в парном. В 2015-м Медведев дебютировал в основной сетке турниров серии «челленджер». В октябре Даниил впервые принял участие в основной сетке ATP на «Кубке Кремля"-2015 в паре с Асланом Карацевым, дойдя до четвертьфинала.

Весной 2016 года Медведев квалифицировался в основную сетку мирового тура в одиночке. Тот сезон он завершил, попав в топ-100 мирового рейтинга. В январе 2017 года россиянин впервые пробился в финал турнира ATP в Индии, где проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (3:6, 4:6). В июле Даниил сенсационно одолел швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1) в первом круге Уимблдона. Медведев завершил сезон на 65-м месте в рейтинге одиночного разряда.

В январе 2018 года в Сиднее российский теннисист одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром (1:6, 6:4, 7:5) и выиграл свой первый титул ATP. В августе Даниил оказался сильнее американца Стива Джонсона (6:4, 6:4) в финале турнира в Уинстон-Сейлеме. В октябре в Токио Медведев завоевал третий титул в году, обыграв в решающем поединке японца Кэя Нисикори (6:2, 6:4). Россиянин завершил сезон на 16-м месте в мировом рейтинге.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Яркий US Open 2019 и четыре титула

2019 год оказался прорывным в карьере Медведева. В феврале он стал чемпионом турнира в Софии — в финальной игре ему уступил венгр Мартон Фучович (3:6, 4:6). В августе Даниил победил в турнире «мастерс» в Цинциннати. В финале он выиграл у бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:3), 6:4), а в полуфинале прошел серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 6:3).

US Open 2019 в США сложился весьма успешно для россиянина. В статусе пятой ракетки мира. Во время турнира он боролся с судорогами во время матчей и противостоял болельщикам, часть которых освистывала Даниила. Во время матча первого круга с испанцем Фелисиано Лопесом (7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4) Медведев показал средний палец зрителям. После игры теннисист заявил, что негативная энергия заряжает его на новые победы.

«Ребята, энергия, которую вы мне даете, помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал, у меня были судороги. Но вы, ребята, просто подарили мне победу. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. И я буду дальше побеждать для вас», — говорил Медведев, поднимая руки вверх, просив публику сильнее свистеть.

Даниил дошел до финала US Open 2019. Он стал первым с 2000 года россиянином, кто вышел в финал Открытого чемпионата США. В последний раз это удавалось Марату Сафину, который рокомментировал встречу 2019 года. Финальный поединок Медведева произошел с испанцем Рафаэлем Надалем (5:7, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4). Матч походил на триллер: его длительность составила 4 часа и 49 минут, а теннисисты по очереди перехватывали инициативу. Даниил отыгрался со счета 0-2 по сетам, не сдался при счете 2:5 в пятом сете, но в итоге проиграл более опытному сопернику. По итогам US Open призовые россиянина составили 1,9 миллиона долларов.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Фото Reuters

22 сентября Медведев стал первым российским победителем турнира St. Petersburg Open с 2004 года. В финале он обыграл хорвата Борна Чорича (6:3, 6:1). В октябре Даниил одолел немца Александра Зверева (6:4, 6:1) в финале турнира ATP в Шанхае. Сезон-2019 россиянин завершил в статусе пятой ракетки мира. 100 журналистов «СЭ» определили Медведева лучшим спортсменом России в 2019 году.

Первый большой трофей и топ-1 рейтинга

Преодолев небольшой спад, Даниил стал победителем парижского «мастерса» в ноябре 2020 года. В финале турнира россиянин оказался сильнее Зверева (5:7, 6:4, 6:1). В конце месяца Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. При этом теннисист выиграл все свои круговые матчи. В финале он победил австрийца Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2) , 6:4). Даниил стал первым, кому удалось обыграть топ-3 лучших игроков мира на Итоговом турнире ATP.

В 2021 году Медведев проиграл Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) в финале Australian Open 2021. После турнира россиянин впервые поднялся на третье место в рейтинге. В марте Даниил одержал победу на турнире в Марселе и стал второй ракеткой мира.

На Олимпиаде-2020 в Токио Медведев вылетел в четвертьфинале после поражения от испанца Пабло Карреньо Бусты (2:6, 6:7).

На US Open 2021 Медведев проиграл всего один сет на пути к своему первому крупному титулу, победив в финале Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). Даниил стал третьим российским теннисистом после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, завоевавшим крупный титул в одиночке.

В конце сентября 2021 года Медведев в составе сборной Европы стал победителем Кубка Лэйвера. В своем матче россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:0).

В 2022 году на Australian Open 2022 Медведев провел запоминающийся финал с Надалем (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 5:7). Россиянин бился пять с половиной часов с испанцем, но проиграл. При этом Даниил вел в сетах 2-0. Во время матча публика все громче стала поддерживать Надаля, что не понравилось Медведеву. Спортсмен пожаловался судье и назвал идиотами болельщиков, которые освистывали его. После финала Медведев произнес сильный монолог: «Мальчик перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя, чтобы обеспечить семью».

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Фото Reuters

В феврале 2022-го Медведев впервые возглавил рейтинг ATP. Он продержался на этой позиции до 12 сентября после US Open.

В августе 2022 года Даниил выиграл турнир в Лос-Кабосе, где в финале оказался сильнее британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0). В конце октября россиянин стал победителем турнира в Вене, обыграв в финале Шаповалова (4:6, 6:3, 6:2).

Поведение на корте

Медведев в обычной жизни ведет себя спокойно, в отличие от тенниса. Во время матчей Даниил может ругаться с болельщиками, показывать им неприличные жесты, ломать ракетки, ударять по вышке с судьей и бить ногой в камеру оператора. В июне 2022 года россиянин прогнал своего тренера Жиля Сервара с трибуны.

По словам психолога Даниила Франциски Дозе, которая является женой Сервара, у Медведева большой умственный потенциал и он учится контролировать свои эмоции. Вспышки гнева теперь происходят все реже.

Даниил Медведев в сборной России

2021-й — обладатель Кубка ATP (Евгений Донской, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Даниил Медведев)

2021-й — обладатель Кубка Дэвиса (Евгений Донской, Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов)

Сколько зарабатывает Даниил Медведев?

По данным официального сайта ATP на 18 января 2023 года, общая сумма заработанных призовых Медведева составляет 26 632 531 доллар. Как утверждает Forbes, за 2022 год Даниил заработал 12 миллионов долларов вне корта благодаря рекламным соглашениям.

Даниил Медведев : реклама и благотворительность

С 2019 года Медведев является лицом производителя одежды и обуви Lacoste. До этого времени он сотрудничал с компанией Lotto, в форме которой ранее играл. У теннисиста есть рекламное соглашение с фирмой по изготовлению ракеток Tecnifibre и часов Bovet.

Даниил является амбассадором концерна BMW, Тинькофф Банка и бренда геймерского оборудования HyperX. С осени 2021 года Медведев стал промоутером китайской водки Guojiao 1573.

Даниил принимает участие в благотворительности, но не афиширует это. Летом 2019-го он вместе с Кареном Хачановым помог собрать 10 миллионов рублей для фонда «Друзья».

Даниил Медведев: достижения

2018-й — победитель Открытого чемпионата Уинстон-Сейлема

2018-й — победитель Открытого чемпионата Японии

2019-й — победитель Открытого чемпионата Софии

2019-й — финалист US Open

2019-й — победитель St. Petersburg Open

2020-й — победитель Итогового чемпионата ATP в Лондоне

2021-й — финалист Australian Open

2021-й — победитель Открытого чемпионата Буш-дю-Рона

2021-й — победитель Открытого чемпионата Мальорки

2021-й — победитель US Open

2022-й — вице-чемпион Australian Open

Даниил Медведев: личная жизнь и увлечения

С сентября 2018 года Медведев женат на выпускнице МГУ Дарье Чернышковой. 14 октября он вместе с супругой объявил о рождении дочери Алисы. Возлюбленная Даниила также работает его помощницей, помогая оформлять туристические визы. Жена посещает все матчи теннисиста.

Даниил и Дарья Медведевы. Фото Соцсети

Российский теннисист болеет за футбольный клуб из Мюнхена «Баварию» и увлекается играми (на приставках и компьютере).

Страница Даниила Медведева в «Википедии»

Аккаунт во «ВКонтакте»

Профиль в Twitter