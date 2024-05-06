Министр спорта Матыцин: «Рублев по праву входит в десятку лучших в мире»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу Андрея Рублева в финале «мастерса» в Мадриде.

Россиянин в матче за титул победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Андрей по праву входит в десятку лучших теннисистов мира, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки. Олимпийский чемпион Токио достойно представляет отечественную школу тенниса на международной арене, и победа на «мастерсе» — яркое тому подтверждение», — приводит ТАСС слова министра.

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем в турнирах ATP-500 и девять раз — в турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов в турнирах ATP.