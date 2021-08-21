Медведев врезался в камеру во время матча с Рублевым: после инцидента Даниил ударил ее ногой

Российский теннисист Даниил Медведев во время полуфинального матча турнира ATP в Цинциннати (США) против соотечественника Андрея Рублева врезался в съемочную камеру. Видео данного эпизода появилось в Twitter.

В том моменте 25-летний Медведев снес стойку с камерой, за которой сидел оператор. Спустя некоторое время камеру поставили на место, а россиянин, подойдя к ней, ударил ногой по объективу.

Медведев пожаловался судье, что мог сломать руку. Теннисист вызвал врача на корт и угрожал судом, если бы не смог продолжить матч. Вскоре игра возобновилась. После двух сетов (6:2, 3:6) счет равный.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте (2:6, 6:7) в 1/4 финала турнира.