Медведев врезался в камеру во время матча с Рублевым: после инцидента Даниил ударил ее ногой
Российский теннисист Даниил Медведев во время полуфинального матча турнира ATP в Цинциннати (США) против соотечественника Андрея Рублева врезался в съемочную камеру. Видео данного эпизода появилось в Twitter.
В том моменте 25-летний Медведев снес стойку с камерой, за которой сидел оператор. Спустя некоторое время камеру поставили на место, а россиянин, подойдя к ней, ударил ногой по объективу.
Медведев пожаловался судье, что мог сломать руку. Теннисист вызвал врача на корт и угрожал судом, если бы не смог продолжить матч. Вскоре игра возобновилась. После двух сетов (6:2, 3:6) счет равный.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Медведев проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте (2:6, 6:7) в 1/4 финала турнира.
Medvedev gives one back to the camera. #CincyTennis pic.twitter.com/73oX010ysf— Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) August 21, 2021
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