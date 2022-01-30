Доход больше, чем у Дзюбы. Сколько денег у теннисиста Медведева и с кем он живет

Подробности о жизни лучшего теннисиста России.

Последний год для Даниила Медведева стал настолько успешным, что по призовым за карьеру он уже смог обойти Марата Сафина. За ушедший год Медведев заработал больше, чем экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Расскажем, как добился такого успеха теннисист и на что он тратит заработанные деньги.

Даниил Медведев за прошедший 2021 год, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию в мире, смог выйти на новый уровень. Например, теннисист впервые в своей карьере выиграл турнир «Большого шлема»: в финале US Open он одолел Новака Джоковича. Еще дошел до финала Australian Open, выиграл «мастерс» в Торонто, и, конечно же, был успех в Кубке Дэвиса (Даня помог сборной России завоевать престижный трофей впервые за 15 лет). Таким образом, Медведев стал самым побеждающим теннисистом сезона (68 выигранных матчей).

Призовые

Один из источников дохода спортсмена — это призовые за победы. Также существует система бонусов, которые выплачиваются топовому теннисисту за участие, сумма отчислений не разглашается. Но окончательный доход зависит от налогов, на каждом турнире свой процент, который зависит от законов страны. «Ролан Гаррос» (Франция) — 15%, Уимблдон (Соединенное Королевство) — 20%, US Open (США) — 30%, в Австралии подоходный налог для нерезидентов доходит до 47 процентов. Есть еще и штрафы за нарушения. В теннисе, в отличие от других видов спорта, не компенсируются расходы на содержание команды (тренеры, физиотерапевты, психологи), им не оплачивают отель, авиабилеты и питание. Это оплачивает сам теннисист.

Сборная России по теннису за победу над Хорватией в финале Кубка Дэвиса заработала 2,38 миллиона долларов. Победа на US Open принесла Медведеву 2,5 миллиона долларов. За второе место на Открытом чемпионате Австралии-2021 получил 1,1 миллиона долларов. Победитель AusOpen этого года получит 2 071 064 доллара, финалист — 1 134 583 доллара.

Даниил Медведев за 2021 год заработал 7 466 284 доллара, а за всю карьеру — 21 611 856 долларов.

Спонсорство и реклама

Доход топового теннисиста состоит не только из призовых за участие в турнирах. Дополнительный источник включает рекламные и спонсорские контракты.

Даниил Медведев тщательно выбирает для сотрудничества бренды, у него есть два критерия: первый — чтобы ему самому нравилось, второй — он следит за своим имиджем, поэтому выбирает только качественные и проверенные бренды.

Теннисист признается: «Когда ты представляешь какой-то определенный бренд, это делает жизнь легче, ведь появляются плодотворные хорошие взаимоотношения. Бренд поддерживает тебя, а ты — их. Это я могу сказать про любой бренд, с которым работаю».

До 2019 года Медведев носил экипировку Lotto, после заключил соглашение с Lacoste. Несмотря на то, что с 2017 года компания сократила маркетинговое представительство в теннисе из-за дорогого контракта с Новаком Джоковичем, который составил 9,4 миллиона долларов в год. Однако спустя два года изменили свое мнение, так им нужен был еще и молодой представитель данного вида спорта, выбрали Медведева.

В форме и кроссовках Lacoste теннисист выходит на корт. Данный бренд он выбрал не случайно — в 18 лет, переехав во Францию, увлекся модой. После повлияла и женитьба, супруга Дарья помогает ему следить за имиджем. Пара придерживается простоты, не любит вычурности. Таким образом, французская экипировка вполне соответствует их представлениям.

Даниил и Дарья познакомились, еще будучи подростками, и вместе они уже давно: пара расписалась в Москве в сентябре 2018 года. Супруга посещает почти все матчи теннисиста и всячески его поддерживает.

Также в 2019 году Даниилу предложил контракт швейцарский часовой бренд Bovet. Раффи, владелец Bovet, сказал: «Теннис — тот вид спорта, который мне подходит на все 100%. Потому что здесь есть и взаимность, и уважение, которые проявляются вне зависимости от того, играем мы с противниками или с партнерами. Как раз уважение и общечеловеческие ценности являются основополагающими в связи с миром тенниса, эти понятия мы используем в нашей коммуникационной стратегии».

При выступлении на корте логотип Bovet размещается на рукаве. Для жизни теннисист подобрал себе модель часов, созданную совместно с итальянской дизайн-студией, Bovet Pininfarina OttantaSei Ten-Day Tourbillon.

Список спонсоров Медведева: Lacoste, Tecnifibre, «Тинькофф», HyperX, BMW и Bovet. По данным Forbes, за сотрудничество с ними он получил 8 миллионов долларов. В связи с последними успехами на корте сумма заработка ожидаемо увеличится в этом году.

На что тратит заработанные деньги?

Медведев признался, что его расходы составляют примерно половину призовых денег. Спортсмен говорит, что большую часть доходов отводит на содержание команды. У теннисиста есть финансовый советник, который помогает правильно распоряжаться свободной частью доходов. Также Медведев делает вложения в популярные отрасли. Теннисисты отдают большую сумму на налоги, у Медведева еще часто возникают проблемы из-за штрафов. Например, 12 тысяч долларов он заплатил за эмоциональный срыв в полуфинале Australian Open-2022.

Медведев признался: «Раньше финансы контролировали родители. Сейчас у меня есть финансовый консультант. И сам стараюсь бездумно не расходовать деньги. Трачу только на то, что мне нравится. А нравится мне не слишком много вещей в жизни».

Медведев — большой фанат спорткаров. Его первой машиной была BMW M4, которая стоит у него в гараже в Монако, где Даниил постоянно живет и где платит налоги. Даня признался: «Это была моя мечта детства — ездить на быстрых спортивных автомобилях». Поэтому, когда поступило предложение от немецкого автопроизводителя, сразу же согласился. Теннисист признается, что с такими партнерами есть возможность больше проявлять творчество в работе, ему сложно даже назвать обязательства обязательствами. Медведев иногда злоупотребляет превышением скорости. Его даже в Монако поймали сотрудники полиции за превышение и временно лишили прав.

Даня признался, что у него нет большого автопарка: «Я бы очень хотел иметь автопарк, но для этого необходимо быть футболистом, а также жить и тренироваться в одном месте. Я в Монако провожу лишь один день в два месяца между турнирами и наматываю километры, когда езжу из Монако в Ниццу и Канны на тренировки. Примерно 120 км за день. У меня пробег — 8 тысяч. Это мало за год для обычного человека, а для меня, наоборот, очень много. Поэтому я не нуждаюсь в большом количестве машин, тем более их необходимо где-то держать, платить за парковку и страховки. Это невыгодно».