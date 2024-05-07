Стала известна соперница Кудерметовой во втором круге турнира в Риме
Немка Ангелик Кербер победила американку Лорен Дэвис в первом круге турнира серии WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0.
Матч длился 1 час 3 минуты. Кербер реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Кербер сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:0
Ван Синьюй (Китай) — Юань Юэ (Китай) — 4:6, 6:1, 6:2
Лукреция Стефанини (Италия, WC) — Виттория Паганетти (Италия, WC) — 7:5, 6:3
Ана Богдан (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:1
Камила Осорио (Колумбия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 4:6, 6:3, 6:4
Юлия Путинцева (Казахстан) — Мартина Тревизан (Италия, WC) — 6:3, 6:4