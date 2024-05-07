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Сегодня, 20:58

Стала известна соперница Кудерметовой во втором круге турнира в Риме

Руслан Минаев
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Немка Ангелик Кербер победила американку Лорен Дэвис в первом круге турнира серии WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0.

Матч длился 1 час 3 минуты. Кербер реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Кербер сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:0

Ван Синьюй (Китай) — Юань Юэ (Китай) — 4:6, 6:1, 6:2

Лукреция Стефанини (Италия, WC) — Виттория Паганетти (Италия, WC) — 7:5, 6:3

Ана Богдан (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:1

Камила Осорио (Колумбия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 4:6, 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Мартина Тревизан (Италия, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Анжелика Кербер
Вероника Кудерметова
Лейла Фернандес
Юлия Путинцева
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