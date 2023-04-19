Медведев опубликовал фотографии с крестин своей дочери Алисы
Российский теннисист Даниил Медведев поделился фотографиями с крестин своей дочери Алисы.
Церемония прошла в Монако, а крестным отцом девочки стал Андрей Рублев. На крестинах также присутствовал еще один российский теннисист — Карен Хачанов.
Ранее Рублев рассказал о возложенных на него обязанностях после крещения дочери Медведева.
Девочка Алиса появилась на свет 14 октября 2022 года. Даниил и Дарья Медведевы находятся в браке с 2018 года.
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