Бадоса — об Андреевой: «У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок»

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы над россиянкой Миррой Андреевой в матче первого круга турнира в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 126-й ракетки мира.

«У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что все прошло достаточно хорошо. Когда ты очень конкурентоспособна и молода, как Мирра, тебе приходится управлять своими эмоциями. Я думаю, что она легко справится с этим», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

В следующем круге Бадоса сыграет против представительницы США Эммой Наварро. Матч состоится 10 мая. Начало — в 12.00 мск.

Действующим победителем турнира в Риме является Елена Рыбакина из Казахстана.