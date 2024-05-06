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Чесноков: «Рублев выиграл финал у Оже-Альяссима за счет морально-волевых качеств»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублева в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира ATP-1000 в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу россиянина.

«Мне кажется, у Рублева был лучший матч в турнире, когда он играл с [Карлосом] Алькарасом, а вчера его игра пошла немного на спад, финал он вытащил за счет морально-волевых.

Очень хорошая, заслуженная победа, Андрей великолепно играл весь турнир. В какой-то степени он компенсировал свои предыдущие неудачи. Удивительно, что после четырех поражений подряд он выиграл такой крупный турнир», — передает слова Чеснокова ТАСС.

Для Рублева эта победа стала 16-й за карьеру в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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