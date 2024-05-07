Павлюченкова получила аккредитации турнира в Риме для двух своих собак

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова получила аккредитации грунтового турнира WTA-1000 в Риме для двух своих собак.

32-летняя спортсменка выложила соответствующие фотографии в своих социальных сетях.

На аккредитациях указаны клички собак — Спагетти и Вонгола Павлюченковы, заявленных в качестве гостей/семьи российской теннисистки.

Аккредитации для двух собак Анастасии Павлюченковой. Фото Соцсети

Турнир WTA-1000 в столице Италии продлится с 7 по 19 мая. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.