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Сегодня, 22:07

Шнайдер сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Риме

Руслан Минаев
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Россиянка Диана Шнайдер победила бельгийку Грит Миннен в первом круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 26 минут. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Миннен — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Шнайдер вышла во второй круг и встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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