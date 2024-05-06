Касаткина вернулась в топ-10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина вернулась в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

Второй среди россиянок идет Анна Калинская. Она опустилась с 10 на 12-е место. Лидирует в гонке победительница турнира в Мадриде полька Ига Свентек. На втором месте — Елена Рыбакина из Казахстан. Третья строчка у белоруски Арины Соболенко.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 43-го на 40-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Чемпионская гонка WTA, версия от 6 мая:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 4335;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3278;

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2142;

5 (5). Кори Гауфф (США) — 1993;

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1855;

7 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 1700;

8 (7). Марта Костюк (Украина) — 1685;

9 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 1674;

10 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1478...

12 (10). Анна Калинская (Россия) — 1445...

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1242;

17 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1073...

27 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 731...

32 (40). Мирра Андреева (Россия) — 637...

42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 459...

47 (53). Людмила Самсонова (Россия) — 423.