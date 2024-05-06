Мирра Андреева вернулась в топ-40 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 43-го на 40-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

На прошедшей неделе 17-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, где проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова после матча заявила, что теннисистку Мирру Андрееву ждет большое будущее.

Лучшей среди россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранив 11-е место рейтинга, Людмила Самсонова продолжает быть 17-й. Екатерина Александрова опустилась на две позиции и стала 18-й.

Анастасия Павлюченкова поднялась с 22-го на 21-е место. Вероника Кудерметова потеряла шесть позиции и стала 25-й.

Лидером рейтинга осталась полька Ига Свентек. Она стала победительницей турнира в Мадриде. После матча спортсменка поделилась впечатлениями игры с Соболенко.

Рейтинг WTA, версия от 6 мая:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10910 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7498;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7313;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6673;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4655;

6 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090;

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945;

8 (6). Мария Саккари (Греция) — 3925;

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748;

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2495...

18 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2450;

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2191...

25 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2003...

26 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916...

40 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1412...

43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1347...

46 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...

62 (61). Диана Шнайдер (Россия) — 1074...

72 (65). Элина Аванесян (Россия) — 922...

98 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 743...

100 (102). Эрика Андреева (Россия) — 737.