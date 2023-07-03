Россияне на Уимблдоне: за кого болеть и кто главный соперник

Кто из наших теннисистов входит в число фаворитов лондонского турнира «Большого шлема».

В понедельник, 3 июля, начнется предпоследний «Большой шлем» этого сезона. Как всегда, огромная интрига, кто в этот раз покорит травяные корты Англии. Без преувеличения можно сказать, что Уимблдон причинил немало трудностей теннисистам в прошлом году: как российским и белорусским, так и всем остальным. В этом году почти все по-старому: очки начисляются как обычно, наши ребята и девушки участвуют. Одно «но»: для того чтобы получить британскую визу, нужно было подтвердить «политическую нейтральность», то есть не выражать поддержку СВО и не получать государственного финансирования от России и Белоруссии, в том числе от спонсоров. Но сегодня мы не об этом, а о спорте.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев — Циципас

Соревнования начнутся с матча Новака Джоковича против Педро Качина, довольно проходного соперника для Ноле. Напомним, что это одно из правил турнира — травяной «мейджор» на центральном корте открывает прошлогодний чемпион. Джокович считается естественным фаворитом Уимблдона. Он все еще голоден до трофеев, и никто уже особо не понимает, каким образом ему удается в 36 сокрушать всех в туре и собирать главные титулы сезона. Одно понятно: всем тем, кому попадется серб, будет очень и очень непросто. Кстати говоря, на пути Даниила Медведева он может оказаться только в финале.

Свой наихудший результат среди турниров «Большого шлема» Медведев показал именно на Уимблдоне — четвертый круг. Однако третью ракетку мира со счетов сбрасывать никогда нельзя. Свой путь россиянин начнет против британца Артура Фери, который занимает 389-ю строчку рейтинга ATP. Вопрос в том, сумеет ли Даня приноровиться (как говорит Шамиль Тарпищев, вработаться) к кортам Лондона или нет, о чем судить можно будет как раз после его матча с Фери.

Во втором круге Даниил может сыграть с соотечественником Александром Шевченко. Тому попался отнюдь не простой соперник — француз Адриан Маннарино. Что касается потенциального четвертьфинала, то тут первая ракетка России может встретиться со своим заклятым «другом» Стефаносом Циципасом. В первом круге грек сыграет с чемпионом США-2020 Домиником Тимом.

В этой же половине сетки находится и Карлос Алькарас, то есть с ним потенциальная встреча может произойти только в полуфинале. Эксперты очень высоко оценивают шансы испанца на победу в травяном «мейджоре» — почти так же высоко, как и шансы Джоковича. Искусственный интеллект на сайте Уимблдона проанализировал сетки турнира — согласно ИИ, у Карлитоса она самая легкая среди мужчин. Плюс ко всему, совсем недавно он выиграл травяной турнир ATP 500 в Лондоне.

Андрей Рублев. Фото AFP

Рублев — Джокович

Андрей Рублев оказался в нижней части сетки вместе с Янником Синнером, Каспером Руудом и Асланом Карацевым, с которым может сразиться уже во втором круге турнира. Наивысший результат Андрея на лондонских кортах — так же, как и у Медведева, четвертый круг. Однако он уже успел в этом сезоне дойти до финала травяного турнира в Галле (правда, проиграл там Александру Бублику). По словам теннисиста, ему совсем не нравится травяное покрытие, но сетка ему попалась неплохая (кроме Джоковича в четвертьфинале, конечно). В первом круге Рублев сыграет с австралийцем Максом Перселом, который провел лишь один матч на траве перед предстоящим турниром.

Давно мы не видели игру финалиста прошлого года Ника Кирьоса, так как тот перенес операцию на колене. Однако в ближайшие две недели он наконец начнет свой сезон. Хулиган мужского тура в начале турнира сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Среди потерь отметим Карена Хачанова, который пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома, и Анастасию Павлюченкову, которая не сможет выступить на турнире из-за отсутствия необходимого рейтинга — wild card она не получила. О Рафаэле Надале уже не говорим, так как он полностью пропускает оставшуюся часть сезона.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Снова Рыбакина? А может, Соболенко?

Фаворитами Уимблдона заслуженно считается новая «Большая тройка» женского тура — Елена Рыбакина (прошлогодняя чемпионка), Ига Свентек и Арина Соболенко. К ним же можно добавить Онс Жабер. Как бы нам ни хотелось включить в этот список россиянку, пока это маловероятно. Тем не менее хорошие шансы далеко пройти у Дарьи Касаткиной, которая на прошлой неделе вышла в финал Истбурна, у Екатерины Александровой, успешно защитившей титул Хертонгенбоша, и Вероники Кудерметовой.

Возвращаясь к нашим фавориткам, скажем, что на прошлой неделе Елена Рыбакина снялась с британского турнира в Истбурне из-за вируса, который подхватила еще на «Ролан Гаррос». Теннисистка сама отметила, что была вынуждена уделить подготовке к Уимблдону меньше времени, чем хотелось бы, из-за болезни.

Искусственный интеллект проанализировал и женскую сетку — у первой ракетки мира Иги Свентек она наиболее легкая. В одну четверть с ней попала и Дарья Касаткина, которая начнет соревнования матчем против Каролин Доулхайд из США.

В нижней части сетки оказалась чемпионка Австралии Арина Соболенко, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Мирра Андреева, единственный российский квалифайер, которой удалось пробиться в основную сетку Уимблдона.

Интересным будет матч первого круга между Элиной Свитолиной с Украины и 43-летней Винус Уильямс. Куда без нее! Свой первый сезон на траве она провела в далеком 1993-м. Она даже шутила, что если кто и сможет играть до 50 в туре, так это она.

Уимблдон. Первый круг. Россияне

Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Великобритания)

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия)

Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия)

Лука Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия)

Уимблдон. Первый круг. Россиянки

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Каролин Доулхайд (США)

Кристина Бушкэ (Испания) — Камила Рахимова (Россия)

Ага Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15)

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайа Канепи (Эстония)

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наэф (Швейцария)

Кая Юван (Словения) — Маргарита Бетова (Россия, защищенный рейтинг)

Мирра Андреева (Россия, квал.) — Ван Синьюй (Китай)

Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия, 21)

Янина Викмайер (Бельгия) — Анна Блинкова (Россия)