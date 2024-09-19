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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

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Дарья Касаткина.
Фото Getty Images

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA500 в Сеуле. Во втором раунде она двух партиях обыграла 105-ю ракетку мира, американку Хейли Баптист — 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 13 минут. Касаткина выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Баптист 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В 1/4 финала Касаткина сыграет с британкой Эммой Радукану.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
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