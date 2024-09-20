Хромачева вышла в полуфинал парного турнира в Таиланде

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Хуахине.

В четвертьфинальном матче теннисистки обыграли дуэт Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия) со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 4 минуты.

Хромачева и Данилина за выход в финал сыграют с победительницами матча Алисия Барнетт/Маделейн Брукс (Великобритания) — Яна Фетт/Маи Хонтама (Хорватия/Япония).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия) — 6:3, 6:2