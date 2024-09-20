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«Тренер выпустил Головина, поняв, что пора играть». Во Франции оценили игру россиянина против «Барселоны»

Во Франции высоко оценили игру Головина против «Барселоны»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче против «Барселоны» (2:1).
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Барселоны» (2:1).
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Барселона

Позволил команде владеть мячом

L'Equipe, восхищаясь победой «Монако» через шесть лет после возвращения в Лигу чемпионов, прежде всего отмечает работу Ади Хюттера. «Выпустив после перерыва Головина вместо Ламина Камара, он позволил своей команде играть выше и владеть мячом в схеме 4-1-4-1. Замена Эмболо на Иленихену, а не на Балогуна, незадолго до часовой отметки создала проблемы «Барсе». Постоянно атакуя из глубины, бывший игрок «Антверпена» делал разницу», — отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

 
Марк Касадо (&laquo;Барселона&raquo;) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Александром Головиным и&nbsp;Фоларином Балогуном. «Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля

Портал Maxifoot в своем материале хвалит монегасков, но признает: для чистоты эксперимента и понимания, чего стоит нынешний «Монако», интересно было бы сыграть в равных составах. А удаление Эрика Гарсии — как и остальные издания — называет одним из ключевых моментов встречи на «Луи II». Лучшим по версии Maxifoot стал наигравший на восьмерку Синго, а Головину выставили удивительно скоромную пятерку с кратким комментарием, что россиянин не сильно повлиял на игру.

Но, кстати, во Франции вообще не принято выставлять оценки вышедшим на замену игрокам. Исключение делают, если джокер сделает что-то выдающееся, либо оглушительно провалится. Именно так поступил сайт Homme du Match, который оставил Головина без оценки, а первой звездой признал автора победного паса Вандерсона.

Портал Get French Football News выставил Головину шестерку. Это на балл больше, чем у Камара, вместо которого появился россиянин. Семерки же получили Синго, Вандерсон и открывший счет Аклиуш. При этом под огонь критики попал наигравший на тройку форвард Эмболо, чье выступление резко контрастировало с юным автором победного гола Иленихеной.

Александр Головин.
Фото Global Look Press

Величайшая легенда

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, естественно, в полном восторге. В обзоре игры отмечено, что свое возвращение в Лигу чемпионов команда с первых минут начала отлично. Как и официальные СМИ, фанатский портал отметил матч-менеджмент Хюттера, написав: «Почувствовав, что пора играть, Хюттер решил выпустить Головина в начале второго тайма».

«Мне очень понравилось работа Ади, чей выбор я часто критиковал, но я оценил тактические изменения в 4-4-2, когда Головин был рядом с Закарией», — поддержал выбор администрации портала Giovanni89.

 
Ламин Ямаль. Ямаль забил, но он — не самый юный автор гола в Лиге чемпионов. Его превзошел одноклубник

«Я оценил выступление Головина — более техничное в середине поля», — отметил роль россиянина Danijelk.

В соцсетях среди поклонников монегасков царит полное благодушие. Некоторые уже строят планы на будущее, предрекая любимой команде чуть ли не попадание в топ-8 по итогам основного этапа. Эмоции захлестывают. Все-таки не каждый день обыгрываешь «Барселону».

«Какая великолепная команда «Монако»! Особенно с Головиным и Иленихеной. Победный матч-менеджмент!», — еще раз отметил замены и перестройку игры RazeRfoot.

«Монако» выход Головина добавил больше креативности», — выделил нашего легионера Rodrig0-gOmesz.

«Подумать только — Головин играет в «Монако» уже шесть лет. Время летит незаметно», — написал Justiin26 после напоминания, что россиянин выступал в последней для монегасков ЛЧ-2018/19.

«Головин здесь уже шесть лет. Думаю, он величайшая легенда», — добавил Maisonfantome.

«Головин выходит в перерыве на второй тайм, и все для «Монако» становится понятнее. В конце немного не хватает ритма. Головин — это равно темпу, плавности, присутствию в ключевых зонах. О футболе нужно думать, прежде, чем в него играть. Думать!» — резюмировал CGhemmour.

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
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