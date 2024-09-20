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Сегодня, 09:38

Россиянин Качмазов вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Российский теннисист Алибек Качмазов победил японца Таро Даниэля во втором круге турнира в Чэнду — 7:6 (7:1), 6:1.

Матч длился 1 час 22 минуты. Качмазов за игру сделал 8 эйсов и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. У Даниэля — 2 эйса, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.

252-я ракетка мира в четвертьфинале сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили, 3) — Лукаш Клейн (Словакия).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алибек Качмазов (Россия, Q) — Таро Даниэль (Япония) — 7:6 (7:1), 6:1

Теннис
Алибек Качмазов
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