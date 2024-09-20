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Сегодня, 15:08

В ОКР назвали CAS орудием планомерного уничтожения российского спорта

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Фото Global Look Press

Заместитель генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Березов заявил, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) является орудием для уничтожения российского спорта.

«К сожалению, CAS превратился в послушное оружие для того, чтобы планомерно уничтожать российский спорт. Мы с этим столкнулись непосредственно после того, как ОКР принял в свой состав олимпийские советы из четырех новых территорий (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. — Прим. «СЭ»). На нас наложили санкции, которые мы обжаловали. Мы обратились к ведущему эксперту в области международного спортивного права, профессору из Франции, который сделал огромное заключение. Согласно этому документу, МОК не может вторгаться в те области права, которые ему не подвластны.

Тем не менее если почитать решение CAS, которое есть в открытом доступе, то оно очень низкого правового уровня. Оно фактически сводится к тому, что вот есть МОК — и он прав. К сожалению, CAS дискредитировал себя в этом отношении», — цитирует Березова ТАСС.

ОКР был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.

Источник: ТАСС
МОК
ОКР
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