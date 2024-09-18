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Сегодня, 16:05

Мирра Андреева рассказала, как пережила поражение в финале Олимпиады-2024

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях после поражения в финале Олимпиады-2024.

В решающем матче парного турнира Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

«У меня лились слезы по щекам, но я бы сказала, что запоминающейся больше была Олимпиада для меня, потому что первый раз, и так вот сразу медаль получилось забрать. Поэтому сейчас, думаю, в целом и неплохо получилось для первой Олимпиады. Но все равно как-то так грустно вспоминать об этих турнирах», — сказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «После финала Олимпиады разрыдалась. Успокаивала Мирра: «Нам еще на награждение выходить, надо хорошо выглядеть!» Интервью Дианы Шнайдер

Андреева и Шнайдер стали единственными представительницами России, которым удалось завоевать медаль Игр-2024 в Париже.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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