Качмазов вышел во второй круг турнира в Чэнду
Российский теннисист Алибек Качмазов в первом круге турнира в Чэнду обыграл американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа. На счету 22-летнего россиянина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В 1/8 финала Качмазов встретится с японцем Таро Дэниелем.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алибек Качмазов (Россия, Q) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:6 (9:7)
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