Шевченко проиграл Кукушкину во втором круге турнира в Ханчжоу

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Представляющий Казахстан Александр Шевченко уступил казахстанцу Михаилу Кукушкину во втором круге турнира в Ханчжоу — 4:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 1 час 45 минут.

Кукушкин вышел в четвертьфинал и сыграет с победителем матча Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия, 2).

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:3)