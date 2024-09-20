Шевченко проиграл Кукушкину во втором круге турнира в Ханчжоу
Представляющий Казахстан Александр Шевченко уступил казахстанцу Михаилу Кукушкину во втором круге турнира в Ханчжоу — 4:6, 6:7 (3:7).
Матч длился 1 час 45 минут.
Кукушкин вышел в четвертьфинал и сыграет с победителем матча Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия, 2).
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:3)
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