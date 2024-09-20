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Legalbet: ЦСКА интересен 34-летний Пьянич

Руслан Минаев
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Полузащитник Миралем Пьянич интересен ЦСКА, сообщает Legalbet.

По данным источника, представители клуба контактируют с агентами 34-летнего боснийца, который на данный момент является свободным агентом.

Отмечается, что Пьянич хочет зарабатывать около 2 миллионов евро в год, но готов пойти на уступки.

Хавбек за карьеру играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач.

Источник: legalbet.ru
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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