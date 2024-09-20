Котов и Перрикар проиграли на старте парного турнира в Ченду
Россиянин Павел Котов и француз Джованни Мпетши Перрикар уступили в первом круге парного турнира в Ченду (Китай) хорвату Ивану Додигу и бразильцу Рафаэлу Матосу.
Соперники провели на корте 1 час 7 минут. Котов и Перрикар совершили пять эйсов, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. У Додига и Матоса пять подач навылет, две двойные и два реализованных брейка.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Иван Додиг/Рафаэл Матос (Хорватия/Бразилия, 2) — Павел Котов/Джованни Мпетши Перрикар (Россия/Франция) — 6:3, 6:4
Следующий соперник
Мо Йе Чон/Тан Шень (Китай, WC)
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