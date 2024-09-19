Шевченко вышел во второй круг турнира в Ханчжоу
Казахстанский теннисист Александр Шевченко в первом круге турнира в Ханчжоу обыграл аргентинца Марко Трунхельити со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 47 минуты. На счету 23-летнего представителя Казахстана 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
Во втором круге Шевченко встретится с соотечественником Михаил Кукушкин.
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:1, 6:1
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