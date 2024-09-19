Кудерметова вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня в четвертьфинале турнира в Сеуле обыграли японку Макото Ниномию и болгарку Викторию Томову.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 12:10. На счету победительниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале турнира Кудерметова и Хаочин встретятся с японкой Мию Като и китаянкой Чжан Шуай.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 1) — Макото Ниномия/Виктория Томова (Япония/Болгария) — 5:7, 6:3, 12:10
Новости