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Сегодня, 11:40

Самсонова вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар в четвертьфинале турнира в Сеуле обыграли россиянку Александру Панову и мексиканку Джулиану Олмос.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 10:2. На счету победительниц 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале Самсонова и Меличар встретятся с китаянкой Цзян Синьюй и У Фансыэнь из Тайваня.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 2) — 6:4, 5:7, 10:2

Александра Степанова
Людмила Самсонова
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