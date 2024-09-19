Самсонова вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар в четвертьфинале турнира в Сеуле обыграли россиянку Александру Панову и мексиканку Джулиану Олмос.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 10:2. На счету победительниц 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В полуфинале Самсонова и Меличар встретятся с китаянкой Цзян Синьюй и У Фансыэнь из Тайваня.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 2) — 6:4, 5:7, 10:2
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