Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Чэнду

Россиянин Роман Сафиуллин пробился во второй круг теннисного турнира ATP 250 в Чэнду. В первом раунде он в трех партиях победил итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Россиянин совершил 13 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету итальянца 9 эйсов, 5 двойных и 3 выигранных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Сафиуллин, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, встретится с китайцем Цзюнчэном Шаном.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, 8) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4

Следующий соперник

Шан Цзюньчэн (Китай)