Карацев проиграл Беллуччи в первом круге турнира в Ханчжоу
Россиянин Аслан Карацев выбыл из розыгрыша теннисного турнира ATP 250 в Ханчжоу. В первом раунде он в двух партиях уступил итальянцу Маттиа Беллуччи — 4:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Россиянин совершил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету итальянца 7 эйсов, 1 двойная и 1 выигранный брейк-пойнт из 2.
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маттиа Беллуччи (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:0
Следующий соперник
Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — Денис Евсеев (Казахстан, Q)
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