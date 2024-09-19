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Сегодня, 14:40

Карацев проиграл Беллуччи в первом круге турнира в Ханчжоу

Владислав Маслов
Корреспондент
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Россиянин Аслан Карацев выбыл из розыгрыша теннисного турнира ATP 250 в Ханчжоу. В первом раунде он в двух партиях уступил итальянцу Маттиа Беллуччи — 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Россиянин совершил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету итальянца 7 эйсов, 1 двойная и 1 выигранный брейк-пойнт из 2.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маттиа Беллуччи (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:0

Следующий соперник

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — Денис Евсеев (Казахстан, Q)

Теннис
Аслан Карацев
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