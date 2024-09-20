Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:01

Дядя Джоковича избран президентом Теннисного союза Сербии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Горан Джокович, дядя 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, избран главой Теннисного союза Сербии (TSS).

«Моя цель — улучшить то, что мы начали делать. Основа всего — финансирование. Я хотел бы поблагодарить предыдущего президента Мирко Петровича и, конечно, президента Сербии Александра Вучича, которые помогли решить серьезную финансовую проблему, стоявшую перед нами», — приводит слова Горана официальный сайт TSS.

В августе Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выиграть карьерный «Золотой шлем».

Теннис
Новак Джокович
Читайте также
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Популярное видео
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости