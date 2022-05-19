Первая ракетка страны рассказала о возможном завершении карьеры, о своих фаворитах на предстоящем «Большом шлеме» и немного о футболе.

После полуфинала на римском «мастерсе» Дарья Касаткина вернулась в топ-20 мирового рейтинга WTA и снова стала первой ракеткой России. Из солнечной Барселоны теннисистка рассказала корреспонденту «СЭ» по видеосвязи о подготовке к «Ролан Гарросу», о реакции на отстранение наших спортсменов от Уимблдона и ответила, что она думает о российском футболе.

Это не конец света, если ты проиграешь в первом круге «Большого шлема»

— Сначала я бы хотела подвести итоги турнира в Риме. С этим «Мастерсом» у вас наконец-то стали складываться отношения.

— Действительно, раньше с этим городом и турниром были связаны не лучшие воспоминания, потому что два раза я там травмировалась. Мой лучший результат до этого был третий круг, но при этом я всегда знала, что условия там мне в принципе подходят. Поэтому я рада, что в этом году у меня получилось раскрыться и показать хороший теннис на итальянском «мастерсе».

— Нереализованный матчбол в полуфинале с Онс Жабер — самый обидный в жизни?

— Нет, были моменты и пообиднее. Не хватило буквально пару миллиметров на обратном кроссе справа, но это часть игры. Конечно, очень обидно проигрывать с матчболов, но после матча я не чувствовала суперразочарования. У меня было больше позитива после полуфинала, чем негатива, что в общем-то меня обрадовало. Потому что раньше после таких матчей я еще два-три дня убивалась в истериках. А сейчас очень по-взрослому профессионально отнеслась.

— Это работа со спортивным психологом? Или просто повзрослела?

— Думаю, все вместе. И работа с психологом, и то, что с возрастом, со временем, проходя через похожие ситуации, начинаешь уже по-разному к ним относиться. Можно сказать, что это опыт. Рада, что он ко мне пришел. Потому что, как я раньше проходила через подобные поражения, — это, конечно, было убийственно.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

— Да, помню эпизод с расцарапанной шеей.

— Да, поэтому я и рада, что есть прогресс.

— Какое самочувствие перед «Ролан Гаррос»? Есть рецепт, как перенести успех из Италии во Францию?

— Самое лучшее соображение — забыть то, что произошло в Риме, приехать в Париж, начать с чистого листа. Потому что, да, я сыграла хорошо в Риме, отлично там себя чувствовала, но это не дает мне никаких гарантий. Самое лучшее, что я подчерпнула на «мастерсе», — это уверенность. Все-таки я обыграла хороших игроков, дошла далеко. С этим багажом надо двигаться в Париж, но без особого давления. Мол, вот я неделю назад сыграла отлично, значит, я должна сыграть так же на следующей неделе. Нет, это вовсе ничего не значит. Понимаю подсознательно, что следующий турнир — «мейджор». Это важно, но это не конец света, даже если ты проиграешь в первом круге.

— Планируешь ли играть пару на «Ролан Гаррос»?

— В этот раз нет. Вообще как-то с парой у меня не особо клеится. Не то чтобы я страдаю во время парных матчей, но не понимаю, зачем мне это. Из-за этого много дурацких мыслей лезут в голову. Поэтому пока я приостановила свою парную карьеру.

Надеюсь, Настюха скоро вернется в тур

— Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон. Обсуждала ли ты с ней это?

— Да, конечно, мы с Настей общались на эту тему. Грустно слышать, что ее все еще беспокоит травма колена, но я считаю, что она приняла правильное решение в пользу здоровья. Нужно на 100% восстановиться и уже с новыми силами выходить и играть. Постоянно играть на обезболивающих, на силе воли и чуть ли не на грани — это хорошим не заканчивается. Я, конечно, желаю ей скорейшего восстановления. Она это знает. Надеюсь, Настюха вернется в тур и снова будет весело на турнирах.

— Ига Швентек показывает невероятную статистику — 28 побед подряд, три выигранных «мастерса» в сезоне. Считаешь ли ее основной фавориткой на «Ролан Гарросе»?

— Это очевидно, учитывая ее последние результаты, особенно на грунте. Она — первая ракетка мира, естественно, она — главный фаворит.

— Кто способен остановить Швентек?

— Любой теннисист может проиграть следующий матч, тут никогда не знаешь. Не знаю, как на ней это сказывается, но у нее длинная беспроигрышная серия, в какой-то момент она, наверное, должна прерваться. Все хотят победить, на турнирах «Большого шлема» высокая конкуренция. То, что она сделала, уже очень круто, но посмотрим, как у нее сложится в Париже. У Джоковича тоже была очень длинная победная серия, которая в итоге прервалась.

— Немного заглянем на мужскую половину турнира. Здесь кто тебе видится основным фаворитом сетки? Многие говорят о том, что это точно будет испанец. Алькарас, Надаль, Давидович-Фокина...

— Я всегда буду говорить — Надаль, но неизвестно, как сейчас скажется на нем травма. Все мы знаем, что Рафа даже с травмами выходил и выигрывал турниры. Он покажет максимум, это очевидно, но Алькарас сейчас большая сила. Все очень impressed (впечатлены. — Прим. «СЭ») по поводу того, как он выступает. Как я вижу, он —теннисист без слабых мест. Ему всего 18 лет, посмотрим, как он выдержит матчи в пятисетовом формате. Считаю, что он — один из главных фаворитов. Алькарас, если не брать базовых Джокович — Надаль.

— Нигде не пересекалась с ним в Испании?

— Нет, мы тренируемся в разных местах, но несколько раз виделись на турнирах. Общаемся ли? Поверхностно: «привет-пока». Но, насколько я знаю, и по нему это видно, он — хороший парень, достаточно простой. Это на самом деле хорошо, учитывая то, каких успехов он уже добился, и того, что ему пророчат. Очень важно не зазнаваться.

Думала о завершении карьеры

— В 2016 году ты говорила, что твое любимое покрытие — грунт. За шесть лет мнение не изменилось? Вот Андрей Рублев говорит, что именно на грунте ты показываешь настоящий теннис. На нем нужно быть физически подготовленным, надо быть умным.

— Я в принципе с Андреем согласна. На грунте чисто европейский теннис: на жаре, трехсетовые, пятисетовые матчи, грязно, пыльно. У меня лучшие результаты все-таки на харде, но, наверное, грунт по-прежнему мое любимое покрытие, особенно в последнее время, потому что он ассоциируется с Европой, а я ее очень люблю. Хард больше все-таки про Америку, про Австралию, где-то далеко, а грунт породнее в плане того, что ближе к Европе.

— Не могу не спросить об Эшли Барти. Удивилась, что она так внезапно завершила карьеру?

— Это была, безусловно, неожиданность для большинства игроков, потому что сейчас нечасто встретишь человека, который является первой ракеткой мира, которому остается выиграть один «Шлем» до карьерного «Шлема». Это интересно, потому что Эшли показала, а можно поступить и так. Крутость в том, что она делает то, что чувствует. Добилась всего в теннисе, пора перевернуть страницу. Респект ей за смелость.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

— Был ли в твоей карьере период, когда возникали мысли закончить с теннисом?

— Да, было в 2019 году. Думаю, у всех были такие мысли в той или иной степени. Я задумалась об этом, когда у меня был ужасный сезон, когда мне не хотелось вообще ничего, не то что в теннис играть, я вообще не знала, чего мне хотелось в жизни. Рада, что этот период позади, потому что было сложно. Рада, что все-таки не закончила в тот момент, потому что это было больше что-то эмоциональное. Хотелось какого-то отдыха, паузы, поэтому подумала, что хотела закончить, а оказалось, что это не так. Рада, что заставила себя крутить педали дальше.

— Ты вернулась в мировую двадцатку, снова стала первой ракеткой России. Следишь ли за рейтингом? Важное ли для тебя событие?

— Думаю, практически все следят за рейтингом. Это часть игры. Конечно, у меня были цели. После 2019-го вернулась в топ-30, в топ-25, а топ-20 — это как еще один важный шаг, хотелось его сделать. Была очень рада, когда поняла в Риме, что я снова в топ-20. У меня была цель быть чуть выше к старту «Ролан Гаррос», но все равно я в принципе довольна тем, как складывается мой грунтовый сезон и вообще сезон в целом. Конечно, всегда хочется лучше, но рада тому, как улучшается моя игра.

Приятно, что за нас заступились ATP и WTA

— Была удивлена новостям, что ATP и WTA могут сделать Уимблдон просто выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов?

— Приятно, что за нас заступились. Ситуация непростая, даже рассуждать на эту тему сейчас очень сложно. Мы не хотим лишаться работы, это очевидно. И мы рады, что наш условный работодатель нас поддерживает. Сейчас сложные времена для всех, для украинцев и Украины вообще в невероятной степени, это даже не обсуждается.

— Как думаешь, приведут ли эти слова к конкретным действиям или все останется так, как есть?

— Очень сложно сказать. ATP и WTA ведут все эти разговоры, и пока еще нет четкого понимания. На этой неделе была новость, что турниры под эгидой WTA проходят в Англии без снятия очков, по Уимблдону пока неизвестно. Мы тоже все ждем, пока не очень понимаем, что происходит. От нас мало что зависит.

— Как все те новости, которые выходят в последнее время, влияют на тебя в психологическом плане? Можешь абстрагироваться или следишь за ними каждый день?

— Вообще какое-то время я следила каждый день, читала прям очень много. Потом поняла, что меня все это как-то очень сильно грузит, чувствовала, что для меня это было too much (слишком много. — Прим. «СЭ»). Немножко отрезала поток информации, сфокусировалась больше на том, что зависит от меня, на том, в чем я разбираюсь. Это теннис, мои родные, моя семья. Но вообще от новостей отгородиться сейчас невозможно. Делать вид, что все хорошо, тоже не стоит.

— В прошлом году тебя 21 раз проверяли на допинг. Больше только Блинкову, Соболенко, Швентек и Крейчикову. Не надоедает ли вся эта процедура? Сколько времени в день уделяешь системе АДАМС, где надо постоянно расписывать время и место своего нахождения?

— Все говорят, что это часть нашей работы, и это действительно часть нашей работы. Но это такая часть тенниса, про которую, когда ты только начинаешь в него играть, ты не особо в курсе. Когда начинаешь играть профессионально, добавляется приложение, где постоянно указываешь свое месторасположение, чтобы к тебе могли прийти допинг-офицеры. Сама процедура не супер. Ты сидишь дома, к тебе приходят незнакомые люди, они берут у тебя кровь, а потом ты при незнакомой девушке должна сдать мочу. Сидишь, переливаешь все из баночки в баночку. Вы все делаете втроем. Привыкаешь, понятно, но, если со стороны вдуматься в процесс, это немножко странно. Иногда, когда это происходит после проигранных матчей, я чувствую себя так себе...

— Хочется всех послать?

— Честно скажу, что я пару раз практически это сделала, но потом, естественно, извинялась, потому что это происходило на эмоциях. Последнее, что я хочу видеть после поражения, — это как ко мне подходят с папочкой и говорят: «Сегодня я буду вас сопровождать, пока вы не зайдете в туалет», а в туалет после матча не хочется — все это происходит не слишком быстро. Со временем привыкаешь, но бывают моменты, когда это здорово напрягает.

Самое интересное в российском футболе — это Зарема

— «Барселона» в этом сезоне идет в чемпионате Испании на втором месте. Как тебе Хави и клуб при нем?

— Хави — молодец! Даже если бы он делал очень плохую работу, я бы все равно сказала, что он молодец (смеется). На самом деле после ухода Кумана и с приходом Хави улучшения в игре очевидны. Понятно, что с бюджетом у клуба не все так гладко, поэтому с тем ресурсом, что есть, Хави справляется отлично. Плюс играет большое количество воспитанников. Так что, возможно, финансовые проблемы пойдут клубу на пользу.

— После ухода Месси в ПСЖ кто твой любимчик в «Барселоне»?

— Мне, как и всем, нравится Педри. Он очень классно играет. Сейчас он много времени проводит на поле. В прошлом сезоне он сыграл все что можно. Желаю ему, чтобы не было травм и было все хорошо со здоровьем. За ним будущее «Барселоны».

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал

— Основным кандидатом на «Золотой мяч» сейчас является Карим Бензема. Он заслужил награду?

— Сердцем, конечно, я не согласна, но если подумать логически, то он заслуживает этой награды. Самое трагичное было, когда Левандовски не получил «Золотой мяч» в прошлом году. Конечно, уже ничего не вернешь. Роберт невероятно крутой, но сейчас уже не тянет на эту награду. Если честно, то я не особо слежу, как там все подсчитывается. Отошло на второй план. Эксперты говорят, что Бензема, поэтому пусть будет он.

— Левандовски из «Баварии» собирается уйти.

— Ну да, поговаривают, что в «Барселону». Будет интересно за ним понаблюдать.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

— Скоро состоится финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Будешь смотреть?

— Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы (супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Ее мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате. А сам российский футбол я не особо смотрю, он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков.