Хромачева в паре с Данилиной вышла во второй круг турнира в Хоахине

Россиянки Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй круг турнира WTA 250 в Хуахине. В стартовом матче турнира девушки в двух партиях победили швейцарку Викторию Голубич и Ланлану Тараруди из Таиланда —

6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Хромачева и Данилина совершили 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2-х.

В следующем раунде Хромачева и Данилина сыграют с американкой Джесси Эйни и немкой Леной Пападакис.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Виктория Голубич/Ланлана Тараруди (Швейцария/Таиланд, WC) — 6:4, 7:5

Следующий соперник

Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия)