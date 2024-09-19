Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:10

Хромачева в паре с Данилиной вышла во второй круг турнира в Хоахине

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянки Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй круг турнира WTA 250 в Хуахине. В стартовом матче турнира девушки в двух партиях победили швейцарку Викторию Голубич и Ланлану Тараруди из Таиланда —

6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Хромачева и Данилина совершили 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2-х.

В следующем раунде Хромачева и Данилина сыграют с американкой Джесси Эйни и немкой Леной Пападакис.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Виктория Голубич/Ланлана Тараруди (Швейцария/Таиланд, WC) — 6:4, 7:5

Следующий соперник

Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия)

Теннис
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Амурской области
Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости