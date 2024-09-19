Хромачева в паре с Данилиной вышла во второй круг турнира в Хоахине
Россиянки Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй круг турнира WTA 250 в Хуахине. В стартовом матче турнира девушки в двух партиях победили швейцарку Викторию Голубич и Ланлану Тараруди из Таиланда —
6:4, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Хромачева и Данилина совершили 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2-х.
В следующем раунде Хромачева и Данилина сыграют с американкой Джесси Эйни и немкой Леной Пападакис.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open 2
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Виктория Голубич/Ланлана Тараруди (Швейцария/Таиланд, WC) — 6:4, 7:5
Следующий соперник
Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия)