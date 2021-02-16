Рублев против Медведева: плюсы и минусы соперников

В русском четвертьфинале Australian Open нет очевидного фаворита, хотя Даниил давит авторитетом

В среду в 7 утра начнется единственный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором российским болельщикам очень трудно будет определиться со своими симпатиями. За путевку в полуфинал сразятся главные звезды нашего тенниса — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Понятное дело, что сторонние эксперты ставят на Медведева: у него и рейтинг выше, и победа в итоговом чемпионате ATP, и активная серия из 18 побед подряд. Но мы-то с вами знаем, что все не так просто. И на том высочайшем уровне, который демонстрируют сейчас оба россиянина, возможны любые неожиданности. И за полгода, которые отделяют нынешний четвертьфинал от четвертьфинала US Open (в нем Даниил обыграл Андрея в трех сетах), изменилось очень многое.

Медведев. Плюсы

— Больший опыт топовых матчей по сравнению с Рублевым. Четыре финала «мастерса» плюс финалы Итогового чемпионата и «Большого шлема» — это не шутки и огромный козырь в ситуации, когда на кон поставлено все.

— Умение разрушать игру соперника. На пике формы Даниил демонстрирует лучший (или один из лучших) оборонительный теннис в ATP-туре.

— Нестандартная («корявая», с точки зрения многих специалистов) техника, к которой невозможно привыкнуть. И стремление играть каждый розыгрыш до конца.

— Мощная и разнообразная подача за 200 км/ч. Если Даниил будет стабильно попадать первым мячом, это даст ему значительное преимущество.

— Драйв. После провала в третьей четверти прошлого сезона карьера Даниила снова идет по нарастающей. Он на большом эмоциональном подъеме.

— Умение играть на фоне усталости в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

— Любовь к быстрым кортам. Считается, что Рублев больше тяготеет к грунту, но все это очень относительно.

Медведев. Минусы

— Очень большое давление. Поражение в четвертьфинале ТБШ при нынешних амбициях Даниила — это неудача. На кону в матче с Рублевым — звание третьей ракетки мира, победная серия и много чего еще. Если что-то в матче пойдет не так, все это свалится на плечи Медведева непосильным бременем.

— Более тяжелый турнирный путь. Два проигранных сета при счете 2:0 в матче с Краиновичем — тревожный симптом. Этот матч заставил думать, что у Даниила не все в порядке со здоровьем (хотя официально было объявлено, что его беспокоили лишь мозоли).

— Проблемы с психологической стабильностью. Порой Даниил начинает проигрывать самому себе и не в состоянии совладать с эмоциями. Сейчас это проявляется в меньшей степени, но вероятность, что Медведев может внезапно «поплыть», все равно имеется.

Рублев. Плюсы

— Победный шлейф из прошлого сезона. В 2020 году выиграл больше всех матчей, чем кто-либо, в ATP-туре. И продолжил в том же духе и 2021-м. В последних восьми матчах Андрей уступил только один сет. То есть он находится даже на более сумасшедшем кураже, чем Медведев.

— Умение контролировать эмоции. Конечно, Андрей все еще может, как в юности, швырнуть ракетку и психануть. Но видно, что он много работал над этим компонентом и способен быстро вернуть себе самообладание.

— Сильнейшая сторона Рублева — удары навылет (активно выигранные мячи). Его стихия — атакующая игра. Ну, и подать он тоже может за 200 км/ч, хотя и не так стабильно, как Даниил.

— Как ни странно — отрицательный личный счет в матчах с Медведевым (0:3). По большому счету, Андрею нечего терять. Четвертьфинал «мэйджора» — это повторение его персонального рекорда. Можно играть, не испытывая большого давления.

Рублев. Минусы

— Самый серьезный игровой недостаток — проблемы со второй подачей. Если не пойдет первая, у Андрея будут серьезные трудности.

— Некоторые считают, что Рублев недостаточно хорошо передвигается по корту и не всегда уверенно играет у сетки, но здесь матч на матч не приходится — в лучший день Рублев в этих компонентах даст фору почти любому.

— Излишний пиетет перед звездными игроками. Показательным стал Итоговый турнир в Лондоне. Репутация Медведева может сыграть против Рублева, несмотря на то, что оба соперника давно знакомы и отлично знакомы со стилем игры друг друга.

— Недостаточный уровень конкуренции в первых матчах года. Если Медведев на ATP Cup играл с игроками из топ-20, то Рублеву достались явно не самые великие соперники. На ранних стадиях Australian Open сопротивление тоже оставляло желать лучшего. В общем, когда Андрей получит действительно сильного конкурента, не факт, что он сумеет сохранить свою игру.

В общем, в любом случае нас ждет очень интересный поединок. И хочется, чтобы его не омрачали неожиданные инциденты в виде травм или проблем со здоровьем, вызванных жаркой погодой в Мельбурне.

Андрей Рублев — Даниил Медведев: онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open