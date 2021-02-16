Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Самые накачанные теннисистки Australian Open

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 17:45
Симона Халеп. Фото AFP Наоми Осака. Фото AFP Коко Гауфф. Фото AFP Кайя Юван. Фото AFP Анетт Контавейт. Фото AFP Маркета Вондроусова. Фото AFP Арина Соболенко. Фото AFP Серена Уильямс. Фото AFP Ига Свентек. Фото AFP Светлана Кузнецова. Фото AFP
Симона Халеп. Фото AFP
Теги:
Проходящий в эти дни Australian Open собрал самых сильнейших спортсменок на своих кортах, каждая из которых проходит недюжинный тест на физическую готовность по ходу турнира.

Чтобы преодолеть жаркую австралийскую погоду и мощнейшие подачи соперниц, девушкам приходится много тренировать как выносливость, так и силу.

Мы собрали яркие моменты турнира, на которых видно, чего стоит для женской мускулатуры играть на топовом уровне.

Наоми Осака находится в такой бешеной форме, что не проигрывает уже 19 матчей подряд. А еще она первой вышла в полуфинал турнира.

Наоми Осака. Фото AFP
Наоми Осака. Фото AFP

Светлана Кузнецова с легкостью прошла первый раунд, но во втором оступилась в мачте с Белиндой Бенчич.

Светлана Кузнецова. Фото AFP
Светлана Кузнецова. Фото AFP

Коко Гауфф иногда пророчат славу Серены Уильямс, но пока что похвастать она может только своим спортивным телом. С результатами все гораздо скромнее.

Коко Гауфф. Фото AFP
Коко Гауфф. Фото AFP

Словенке Кай Юван сил хватило лишь до третьего раунда.

Кайя Юван. Фото AFP
Кайя Юван. Фото AFP

Конечно, сила не всегда решает. Иногда требуется потрясающая растяжка и умение дотянуться до «мертвого» мяча. Как у Анетт Контавейт.

Анетт Контавейт. Фото AFP
Анетт Контавейт. Фото AFP

Маркета Вондроусова повернулась так, что смогла продемонстрировать мышцы спины.

Маркета Вондроусова. Фото AFP
Маркета Вондроусова. Фото AFP

Арина Соболенко, казалось бы, не должна уступать в силе удара Серене Уильямс. Но, как показывает итог матча 4-го круга — прославленная американка все еще сильнее.

Арина Соболенко. Фото AFP
Арина Соболенко. Фото AFP

Похоже, что ветеранский по меркам спорта возраст совершенно не мешает Серене Уильямс быть в форме и разрывать соперниц. Серена все еще хочет побить все рекорды и стремится к победе на турнире.

Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP

Хорошая физическая форма Иги Свентек позволила разобраться с соперницами из своей «весовой» категории, но когда дело дошло до матча с топами, полячка спасовала перед Симоной Халеп.

Ига Свентек. Фото AFP
Ига Свентек. Фото AFP

Симона Халеп, в свою очередь, стала еще одной жертвой Серены Уильямс. Крутая физическая форма и навыки не помогли ей преодолеть порог четвертьфинала.

Симона Халеп. Фото AFP
Симона Халеп. Фото AFP

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Валентин Серегин все материалы автора
vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир