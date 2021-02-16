Самые накачанные теннисистки Australian Open

Проходящий в эти дни Australian Open собрал самых сильнейших спортсменок на своих кортах, каждая из которых проходит недюжинный тест на физическую готовность по ходу турнира.

Чтобы преодолеть жаркую австралийскую погоду и мощнейшие подачи соперниц, девушкам приходится много тренировать как выносливость, так и силу.

Мы собрали яркие моменты турнира, на которых видно, чего стоит для женской мускулатуры играть на топовом уровне.

Наоми Осака находится в такой бешеной форме, что не проигрывает уже 19 матчей подряд. А еще она первой вышла в полуфинал турнира.

Наоми Осака. Фото AFP

Светлана Кузнецова с легкостью прошла первый раунд, но во втором оступилась в мачте с Белиндой Бенчич.

Светлана Кузнецова. Фото AFP

Коко Гауфф иногда пророчат славу Серены Уильямс, но пока что похвастать она может только своим спортивным телом. С результатами все гораздо скромнее.

Коко Гауфф. Фото AFP

Словенке Кай Юван сил хватило лишь до третьего раунда.

Кайя Юван. Фото AFP

Конечно, сила не всегда решает. Иногда требуется потрясающая растяжка и умение дотянуться до «мертвого» мяча. Как у Анетт Контавейт.

Анетт Контавейт. Фото AFP

Маркета Вондроусова повернулась так, что смогла продемонстрировать мышцы спины.

Маркета Вондроусова. Фото AFP

Арина Соболенко, казалось бы, не должна уступать в силе удара Серене Уильямс. Но, как показывает итог матча 4-го круга — прославленная американка все еще сильнее.

Арина Соболенко. Фото AFP

Похоже, что ветеранский по меркам спорта возраст совершенно не мешает Серене Уильямс быть в форме и разрывать соперниц. Серена все еще хочет побить все рекорды и стремится к победе на турнире.

Серена Уильямс. Фото AFP

Хорошая физическая форма Иги Свентек позволила разобраться с соперницами из своей «весовой» категории, но когда дело дошло до матча с топами, полячка спасовала перед Симоной Халеп.

Ига Свентек. Фото AFP

Симона Халеп, в свою очередь, стала еще одной жертвой Серены Уильямс. Крутая физическая форма и навыки не помогли ей преодолеть порог четвертьфинала.