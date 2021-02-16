Самые накачанные теннисистки Australian Open
Чтобы преодолеть жаркую австралийскую погоду и мощнейшие подачи соперниц, девушкам приходится много тренировать как выносливость, так и силу.
Мы собрали яркие моменты турнира, на которых видно, чего стоит для женской мускулатуры играть на топовом уровне.
Наоми Осака находится в такой бешеной форме, что не проигрывает уже 19 матчей подряд. А еще она первой вышла в полуфинал турнира.
Светлана Кузнецова с легкостью прошла первый раунд, но во втором оступилась в мачте с Белиндой Бенчич.
Коко Гауфф иногда пророчат славу Серены Уильямс, но пока что похвастать она может только своим спортивным телом. С результатами все гораздо скромнее.
Словенке Кай Юван сил хватило лишь до третьего раунда.
Конечно, сила не всегда решает. Иногда требуется потрясающая растяжка и умение дотянуться до «мертвого» мяча. Как у Анетт Контавейт.
Маркета Вондроусова повернулась так, что смогла продемонстрировать мышцы спины.
Арина Соболенко, казалось бы, не должна уступать в силе удара Серене Уильямс. Но, как показывает итог матча 4-го круга — прославленная американка все еще сильнее.
Похоже, что ветеранский по меркам спорта возраст совершенно не мешает Серене Уильямс быть в форме и разрывать соперниц. Серена все еще хочет побить все рекорды и стремится к победе на турнире.
Хорошая физическая форма Иги Свентек позволила разобраться с соперницами из своей «весовой» категории, но когда дело дошло до матча с топами, полячка спасовала перед Симоной Халеп.
Симона Халеп, в свою очередь, стала еще одной жертвой Серены Уильямс. Крутая физическая форма и навыки не помогли ей преодолеть порог четвертьфинала.
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