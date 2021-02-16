Медведев и Рублев: друзья или конкуренты? В чем нерв «русского дерби»

Две звезды российского тенниса второй раз за полгода разыграют путевку в полуфинал турнира «Большого шлема». Как складываются их отношения в жизни и на корте?

В четвертьфинале Australian Open в среду утром мы увидим матч двух лидеров сборной России — Даниила Медведева и Андрея Рублев. Для наших болельщиков это скорее минус — оба звездных теннисиста показывают в Мельбурне отличный теннис и могли бы выйти в полуфинал вдвоем, увеличив российское представительство на этой стадии турнира. Но жеребьевка была жестока — четвертый «сеяный» игрок неизбежно двигался навстречу седьмой ракетке соревнований. Конечно, до четвертьфинала еще надо было дойти (и Даниил с Андреем молодцы, что дошли). И при нынешнем раскладе мы точно получим российского полуфиналиста, но в битве уроженцев Москвы Медведева и Рублева в Мельбурне, на другом конце света, все равно есть что-то странное.

Мы бы предпочли «русское дерби» в финале. Но и «российский четвертьфинал» — тоже красивая афиша, тем более что на турнирах «Большого шлема» такое происходит всего второй раз в истории. Полгода назад на US Open на этой же стадии рубились все те же Даниил Медведев и Андрей Рублев. Тогда довольно уверенную победу в трех сетах одержал Медведев, несмотря на то что вскоре после этого у Даниила начался игровой кризис, а Андрей, наоборот, выдал самый сильный отрезок в своей карьере. Как бы то ни было, предстоящий суперматч — отличный повод поговорить о том, как складываются игровые и человеческие взаимоотношения самых ярких представителей нашего современного мужского тенниса.

Вели себя на корте как психи

Общеизвестно, что Медведев и Рублев знакомы с детства и даже играли друг с другом в каких-то детских турнирах. Правда, воспоминания об этом у обоих достаточно смутные. Поэтому оба предпочитают подогревать интригу рассказами о своем буйном детстве в целом. «Помню, как мы играли друг с другом, когда мне было лет двенадцать, — вспоминал Медведев перед прошлым «русским четвертьфиналом». — У нас тогда было самое отвратное поведение из всех юниоров: мы плакали, швыряли ракетки на трибуны. Матчи были безумные. Я всегда ненавидел проигрывать. Но тогда у меня было не так много сильных сторон, чтобы побеждать Андрея. Иногда у меня вообще не было никакого оружия».

«Мы оба вели себя на корте как психи: ломали ракетки, жаловались, — подтверждает воспоминания Даниила Рублев. — Но сколько я знаю Даниила, я никогда не видел никого, кто боролся бы больше его. Он часами может кидать «свечки», если это приведет к победе. Мы были совсем маленькие — лет семь или восемь, когда его обыграл. Но это, по-моему, был даже не турнир, а просто матч».

Было бы очень красиво написать, что в детстве Даниил и Андрей ненавидели друг друга, а сейчас стали друзьями. Однако вряд ли они на заре карьеры испытывали в отношении друг друга какие-либо эмоции. Во-первых, они не были прямыми конкурентами, занимались в разных школах у разных тренеров и были одними из многих подававших надежды. Во-вторых, их родители принадлежали к разному кругу — у Медведева и Рублева в детстве были разные интересы и разные возможности. И делить им было совершенно нечего. Каждый шел своим путем. Тем более что будущие звезды не ровесники — Даниил старше на полтора года.

Всегда нелегко играть с другом

«Когда Даниил был успешным в U-14, я играл в U-12, — вспоминает Рублев. — А в U-18 он был не так успешен. И, по-моему, он рано закончил, чтобы играть профессиональные турниры ITF. Так что в U-18 мы никогда не встречались. Да и в рейтинге ATP поначалу мы с Кареном Хачановым стояли намного выше его». Действительно, Андрей ходил в «золотых мальчиках» буквально с 14 лет, а в 16 уже выиграл юниорский «Ролан Гаррос». В то время как Даниил в юниорском топе никогда не был, начав раскрывать свой талант только в 18 лет во «фьючерсах». При этом точно известно, что уже в 2013 году будущие звезды неплохо общались вне корта.

И Даниил, и Андрей любят рассказывать байку, как во время юниорского US Open они вместе ходили гулять по Нью-Йорку (Медведеву тогда было 18 лет, а Рублеву — 16). Однажды компанию им составила Алена Остапенко из Латвии, будущая чемпионка «Ролан Гаррос». Во время одной из прогулок они наткнулись в парке на компанию хулиганов и с трудом унесли от них ноги. Вряд ли все это свидетельствует о большой дружбе, но оба теннисиста с тех пор начали следить за успехами друг друга. И эта заочная конкуренция (и, быть может, даже здоровая зависть) была очень полезна для обоих. «С юниорских лет мы толкали друг друга вперед», — вспоминает Даниил.

Первая личная встреча двух будущих звезд, о которой сохранилась информация в базе ATP, состоялась в 2016 году на «челленджере» в Будапеште. Тогда победил Даниил — 6:3, 6:2. «У нас никогда не было проблем, мы не злились друг на друга, — признался как-то Медведев. — Мы уважаем друг друга на корте и за его пределами. Всегда нелегко играть с хорошим знакомым. Это происходит неосознанно. Ты готовишься к игре, стараешься победить. Но подсознательно понимаешь, что это твой друг с восьми лет, ты его знаешь уже 16 лет. Такие психологические моменты есть, но стараешься от них избавиться».

Это будет прекрасно

Важным фактором в отношениях теннисистов стало совместное выступление за сборную России. Рублев на правах молодого таланта вызывался в главную команду страны на Кубок Дэвиса уже с 2014 года. Медведев дебютировал в этом турнире чуть позже, а первый совместный поединок за Россию они провели в 2017 году против венгров в том же Будапеште. Потом был турнир 2019 года, на который Даниил не поехал после безумного сезона и где Рублев с Хачановым дошли до полуфинала. В общем, первым серьезным совместным успехом Андрея и Даниила в сборной стал победный ATP Cup-2021. Причем совместное празднование успеха, видимо, насколько сплотило теннисистов, что накануне четвертьфинала Australian Open Рублев выдал удивительную для индивидуального вида спорта фразу:

«По крайней мере один из российских теннисистов будет в полуфинале, это хорошие новости. В прошлый раз Даниил победил меня в четвертьфинале US Open, а теперь мы встретимся здесь, в Австралии. Надеюсь, мы сможем показать отличный уровень тенниса, и это будет великая битва».

Разумеется, такие слова немного наигранны. Все теннисисты — эгоисты до мозга костей, и их взаимные расшаркивания всегда надо делить пополам. Рублев традиционно расхваливает Медведева за подачу и терпение в розыгрышах. Медведев отмечает виннерсы в исполнении Рублева и еще до жеребьевки сказал, что, если в Мельбурне случится его матч с Андреем, «это будет прекрасно». За пределами корта у них нет взаимной антипатии, которая внесла бы коррективы в настрой на матч. Тем не менее конкуренция между россиянами неизбежна. И победа над партнером по сборной для любого из них станет особой. Особенно для Рублева, у которого пока ниже рейтинг и который на взрослом уровне еще ни разу не выигрывал у Медведева. Хотя и для Даниила предстоящий четвертьфинал очень принципиален — это как минимум вопрос очень больших денег и возможности впервые стать третьей ракеткой мира.

Вообще они очень разные — и в эмоциональном, и в игровом плане. Более замкнутый, но всегда готовый взорваться бурей эмоций Медведев со своей уникальной теннисной техникой. И более открытый, но прошедший очень непростой этап взросления Рублев, предпочитающий агрессивную, атакующую игру. Даниил в мировой элите с 2019 года, Андрей зажег в 2020-м, поставив рекорд сезона по количеству побед. Оба более чем достойны полуфинала. Но жеребьевка зла, и в этом году у нас будет только один представитель в топ-4. Конечно, если Арслан Карацев во вторник утром не совершит чуда и не выбьет из борьбы еще одного топа — болгарина Григора Димитрова.