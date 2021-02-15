Андрей Рублев вышел в топ-8 Открытого чемпионата Австралии вслед за Даниилом Медведевым и Асланом Карацевым.

Australian Open. Мужчины

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 24) — 6:2, 7:6 (7:3), отказ

Даниил Медведев (Россия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2, 6:3

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии буквально через полтора часа после Даниила Медведева. Матч рыжеволосого россиянина против 24-го сеянного норвежца Каспера Рууда навряд ли будут вспоминать потомки, хотя Андрей временами в нем очень сильно нервничал. Как бы то ни было, Рублев оформил пятую сухую победу подряд и привычно вышел в четвертьфинал «Большого шлема» (в четвертый раз в карьере и в третий кряду). Дальше начинается самое интересное — русское дерби между Андреем и Даниилом, которого мы ждали с момента жеребьевки.

A third ?? is through to the quarterfinals!



We hope for a speedy recovery for @CasperRuud98, as @AndreyRublev97 advances to the final 8?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/efLa84Qnyn — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

Нервы во второй партии

22-летний норвежец считается специалистом по грунту, и в матче на быстром харде против другого сильного грунтовика — Рублева — Каспера хватило только на один сет, хотя, возможно, все дело в травме, из-за которой Рууд вызывал на корт врача. Первая партия была абсолютно односторонней — россиянин сделал брейки в начале и в конце сета, и в общем-то было непонятно, за счет чего норвежец может претендовать на успех в этом поединке. Но во втором сете ситуация едва не развернулась в обратную сторону. Снова сделав брейк, Андрей вдруг дрогнул и проиграл три гейма подряд. Отвыкший от серьезного противодействия Рублев заметно занервничал.

Андрей размахивал руками, ругался, отбрасывал мячи в опасном стиле Джоковича и порывался швырнуть ракетку. К счастью, вместо этого Рублев все-таки взял себя в руки и по-хорошему завелся. Итогом этой мобилизации стал тай-брейк, преимущество в котором безоговорочно было за россиянином. А дальше случилось неожиданное: вместо того чтобы попытаться спастись со счета 0:2, норвежец отказался от продолжения матча и покинул корт. Обескураженный Андрей оказался лишен даже полноценного празднования выхода в четвертьфинал. Хотя на данный момент это его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема».

— Хотя бы один из нас пройдет в полуфинал. Это хорошо, — сказал Рублев о предстоящем поединке с Медведевым. — Матч будет тяжелым, ведь Даниил обыграл меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы в четвертьфинале Australian Open. Надеюсь, мы покажем отличный матч, отличный уровень, будет отличная борьба. Посмотрим, как это будет выглядеть.

Моральное преимущество Медведева

Итак, впервые в истории у России — три представителя в четвертьфинале мэйджора. И если для Рублева и Медведева подобные достижение — это норма, то Аслан Карацев, вне сомнений, преподнес нам очень приятный сюрприз. Правда, если Карацев даже совершит новый подвиг и завтра утром выбьет из борьбы Григора Димитрова, русского полуфинала точно не будет. Аслан находится в другой половине сетке, а ждать, что он доберется до финала, — это пока что слишком смело. Хотя кто знает. При этом в воскресенье на главном корте мы точно ждем одну из наших суперзвезд — Медведева или Рублева.

Даниил и Андрей уже играли в русском четвертьфинале на Открытом чемпионате США в прошлом году. То дерби Медведев выиграл с двумя тай-брейками 7:6, 6:3, 7:6, и вообще, Рублев пока ни разу в карьере не смог одолеть своего старшего товарища по сборной. Так что некоторое моральное преимущество у Даниила имеется. И опыт решающих матчей на топ-уровне тоже за Медведевым, от будет сражаться за звание третьей ракетки мира. С другой стороны, Андрей в этом году выглядит очень уверенно и, в отличие от своего будущего соперника, обходится практически без провальных сетов. Впрочем, гадать, кто победит, бессмысленно — матч совсем скоро, в ближайшую среду.

В целом уже сейчас можно сказать, что нынешний Australian Open для российских болельщиков получается отличным. У нас уже есть как минимум один представитель в мужском полуфинале. А в четвертьфинале можно также переживать за нового любимца публики — Аслана Карацева. Единственное, что огорчает, это выступление наших девушек. Как и предполагалось, ни одна из них не дошла до второй недели мельбурнского «Шлема». Но, быть может, и эта черная полоса когда-нибудь пройдет, и рано или поздно мы снова дождемся русского четвертьфинала мэйждора и в женском теннисе.