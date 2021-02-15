«Хорошая новость: хотя бы один из нас выйдет в полуфинал». Медведев и Рублев готовы зарубиться на Australian Open

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. У России — впервые три теннисиста в топ-8 турнира «Большого шлема».

Три россиянина

Исторический момент: впервые в четвертьфинале турнира «Большого шлема» сыграют три россиянина. За сутки до Медведева и Рублева во вторую неделю Australian Open вышел Аслан Карацев.

27-летний российский теннисист стал сенсацией Мельбурна. На первом в карьере мэйджоре Карацев установил ряд достижений из серии «впервые за много-много лет» или просто «впервые».

После пройденной квалификации Аслан в основной сетке победил итальянца Джанлуку Маджера (6:3, 6:3, 6:4), белоруса Егора Герасимова (6:0, 6:1, 6:0), аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3, 6:3), канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4). Во вторник россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым.

History for Russia ??



For the first time in the Open Era, three Russian men have reached the quarter-finals of a Grand Slam #AusOpen pic.twitter.com/NuXZ7KCyxt — ATP Tour (@atptour) February 15, 2021

Русский четвертьфинал

Рублев и Медведев сыграют в Мельбурне в среду. Матч обещает быть ярким: в начале 2021-го Андрей выступают так же мощно, как в большей части прошлого, прорывного года, а Даниил перенес из конца 2020-го рекордную победную серию. На первой неделе февраля оба зажигали в Мельбурне на ATP Cup и принесли России первый за долгое время командный титул. Два теннисиста из топ-10 оставили за собой все одиночные матчи против Аргентины, Японии, Германии и Италии. На чемпионской пресс-конференции капитан сборной Евгений Донской заметил: он смотрел сетку Australian Open, эти два парня теперь должны сыграть в четвертьфинале.

Рублев тогда отшутился: «Я не смотрел и не хочу смотреть жеребьевку. Я еще и одного раунда не прошел, а вы мне уже этим голову забиваете?» А Медведев сказал: «Это будет здорово. Вы не можете изменить жеребьевку. Если встреча случится, это будет прекрасно».

Медведев

Четвертая ракетка мира на Australian Open победил канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:2, 6:4), испанца Роберто Карбальеса Баэну (6:2, 7:5, 6:1), серба Филипа Краиновича (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0) и американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3). Чемпион Итогового турнира ATP-2020 продлил рекордную победную серию до 18 матчей и впервые вышел во вторую неделю в Мельбурне.

Медведев после матча с Макдональдом пожелал Рублеву победить в его игре четвертого раунда с Каспером Руудом — ведь тогда в полуфинале будет как минимум один россиянин. У Даниила и Андрея своя давняя история, в которой теперь будет новая важная встреча. На ATP Cup первая ракетка страны лестно оценивал игру партнера по команде, теперь готовится противостоять ему. И вместе с тем порадовался за Карацева, которого на командном турнире назвал «секретным оружием».

«Это потрясающе. Три россиянина в четвертьфинале, один точно будет в полуфинале (и, может быть, два). Это здорово для нашего спорта. Мы с Андреем очень рады за Аслана, он здорово работал на ATP Cup. Мы чувствовали, что он способен добиться чего-то впечатляющего», — сказал Медведев уже после матча Рублева.

Рублев

Восьмая ракетка мира на Australian Open победил немца Янника Ханфманна (6:3, 6:3, 6:4), бразильца Тиагу Монтейру (6:4, 6:4, 7:6), испанца Фелисиано Лопеса (7:5, 6:2, 6:3) и голландца Каспера Рууда (6:2, 7:6, отказ). Россиянин впервые вышел во вторую неделю в Мельбурне.

Рублев после досрочно завершившегося матча с Руудом вспомнил про встречу с Медведевым в четвертьфинале US Open, которую Даниил оставил за собой с двумя тай-брейками — 7:6, 6:3, 7:6. В противостоянии с соотечественником в АТР-туре у Андрея пока 0-3.

«Хотя бы один из нас будет в полуфинале — по крайней мере, это хорошая новость. Матч определенно будет тяжелым. В предыдущий раз он победил меня в четвертьфинале US Open. Сейчас снова сыграем в четвертьфинале, теперь на Australian Open. Надеюсь, мы проведем крутой матч на отличном уровне и получится настоящая битва. Посмотрим, что случится», — сказал Рублев в интервью на корте.