Бывал на даче у Михалкова, ездил на турниры в купе проводников. Удивительные истории о Карацеве

О главном открытии Australian Open «СЭ» рассказал его бывший тренер Александр Куприн

Аслан Карацев — главное открытие нынешнего Australian Open. В 27-летнем возрасте впервые попав в основную сетку турнира «Большого шлема», россиянин показывает невероятно уверенную игру и уже дошел до полуфинала. Он выбил троих «сеяных», а в следующем матче сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. «СЭ» поговорил с бывшим тренером Аслана Александром Куприным — именно к нему в академию в Таганроге Карацев приехал еще подростком и делал с ним первые шаги из юниорского во взрослый теннис. Сейчас Куприн тренирует детей уже в Москве.

2020 год. Санкт-Петербург. Александр Куприн (справа) и Аслан Карацев. Фото из личного архива Куприна

— Я работал с Асланом с 2008 года, — начал Куприн. — Фактически я был тренером Карацева в момент перехода из юниоров во взрослый теннис. Это заняло семь лет. Под моим руководством он стал 46-й ракеткой мира среди юношей в рейтинге ITF. В 2011 году он был лучшим юниором страны и получил в этой номинации ежегодную премию «Русский кубок». Есть фото, где этот приз ему вручает Марат Сафин.

Федерер на тебя в суд подаст

— Можете раскрыть секрет нынешнего успеха Карацева?

— Во-первых, он повзрослел, стал биться за каждый розыгрыш, фокусироваться на этом. А на таком уровне важна каждая мелочь. Это как на стометровке у бегунов: все решают доли секунды. В теннисе же один безответственно сыгранный мяч может решить исход матча. И Аслан реально этому научился. А уверенности ему придала подача, которая сейчас стабильно летит за 200 км/ч. Последние пять лет, на мой взгляд, у него была техническая ошибка на подаче, слишком большая «петля». И скорость мяча не превышала 180 км/ч, что для мужского тенниса недостаточно. Вот эти два фактора сейчас сделали из него реально сенсацию.

— Если сравнить Карацева в тот период, когда вы плотно с ним работали, и нынешнего — манера игры поменялась за эти годы?

— Никак не поменялась: он всегда действовал агрессивно. Аслан хорошо брейковал и сейчас на Australian Open делает это изумительно. Но если не держишь свою подачу, уверенности никогда не будет. Психологическое состояние напрямую зависит от качества выполняемых ударов. Как только подача улучшилась, Карацеву стало гораздо легче играть. Раньше он почти все матчи играл в три сета, а теперь много побед в двух. А в Австралии легко побеждал в трех партиях при пятисетовом формате. А проблемы возникали, как раз когда подача не летела.

— Болельщики в интернете сравнивают игру Карацева с игрой Федерера. При этом, насколько мне известно, Аслан как раз равнялся на Роджера, когда рос.

— Да, Федерер — кумир. Аслан пытался копировать его технику, играть, как Роджер. Есть шикарная история. В свое время мы познакомились с Димой Турсуновым, и он провел тренировку с Асланом на «Кубке Кремля». Так вот его первые слова были: «Аслан, Федерер на тебя в суд подаст. Ты зачем его скопировал?» Думаю, эта тренировка повлияла на то, что после турнира Дима пригласил нас на сборы. Потому что Аслан потрясающе держал плотность удара. И не важно, что на тот момент у него было одно очко в рейтинге ATP. Для спарринга игрокам такого уровня очень важна плотность.

— Которую Аслан сохранил и сейчас.

— Да, именно с ней теперь не справляются все игроки, которые имеют с Асланом дело. Этим оружием он уничтожил Герасимова, Шварцмана поставил в очень тяжелое положение. А у Оже-Альяссима начиная с третьего сета все силы забрал. Потому что с этой плотностью, с этим вращением тоже нужно что-то делать и тратить много сил.

— То есть действия Федерера Карацев действительно разбирал по косточкам?

— Конечно. Он бесконечно, с утра до вечера, смотрел, как играет Роджер.

— На каких кортах Аслану комфортнее всего?

— Он универсал. Мне кажется, что Карацев может играть на высоком уровне на любом покрытии. Учитывая, что он любит агрессивный и плотный теннис, быстрые корты ему подходят. Хотя, если поднять статистику, увидите, что он показывает хорошие результаты и на грунте. А какое покрытие у него любимое, спросите у самого Аслана.

Михалков приглашал к себе на дачу

— Про Карацева не так много информации. Как он начал заниматься теннисом и когда перебрался к вам?

— Аслан родился во Владикавказе. Когда ему было три года, семья переехала в Израиль, где и сейчас живут его мама и сестра. Именно там он начал заниматься, его первым тренером был Владимир Рабинович. Несколько лет спустя Карацевы вернулись во Владикавказ, и в возрасте 13 или 14 лет, уже точно не помню, Аслан приехал ко мне в Таганрог. Меня посоветовали общие знакомые — у меня семья по линии отца из Владикавказа. А я сам из Таганрога, где в 2007 году мы построили теннисную академию. И вот с этого момента я с ним работал в качестве главного тренера до его переезда в Германию.

— Аслан выделялся в этом возрасте?

— Когда Аслан начал тренироваться в Таганроге, заметно было, что он очень перспективный, интересный игрок. Карацев тогда непосредственно работал с Иваном Потаповым, это мой ученик и на тот момент молодой талантливый тренер. Тот, кто не понаслышке знаком с миром большого тенниса, понимает, что в одиночку очень тяжело пробиться и построить карьеру. Поэтому я, как человек опытный, считал необходимым создать команду и привлек в академию большую группу специалистов. Так, у нас еще был известный тренер по ОФП Юрий Голубев. Он мастер спорта в 11 видах и сыграл ключевую роль в становлении Аслана: он мастер поднимать боевой дух, всегда учил терпеть, проводил жесткие тренировки. Всегда говорил, что очень важно последнее повторение, что нужно его делать хоть на зубах. Например, мы сидели в бане по 20 минут, потому что он говорил, что последние пять минут — самые тяжелые. И посмотрите сейчас: жара, нужно потерпеть, чтобы не сдаться. Думаю, Аслан это тоже вспоминает. Целую книгу можно написать, сколько всего было.

— Расскажите какую-нибудь одну историю.

— Например, у нас есть фото — в гостях у Никиты Михалкова. Он одно время, во время съемок своего фильма в Таганроге, приезжал к нам в академию тренироваться, а потом приглашал к себе на дачу. Никита Сергеевич уже тогда восхищался игрой Аслана.

Отец Аслана сыграл большую роль в его карьере

— Как развивалась карьера Карацева в юниорском возрасте?

— План был такой: мы сначала сыграли определенное количество турниров серии РТТ (Российский теннисный турнир) от Федерации тенниса России. Например, один из первых стартов — РТТ второй категории в Ярославле. Аслан на него еле-еле попал и всех очень легко обыграл. Достаточно быстро он вошел в первую пятерку рейтинга в России, и с 16 до 18 лет был первым. Вместе с тем очень важно играть международные турниры, это серия ITF Junior. Но там свои нюансы.

— В чем они заключаются?

— Для рейтинга обсчитывается определенное количество сыгранных турниров. Чтобы стоять высоко, недостаточно блеснуть два-три раза, так ты никогда не будешь первым. Нужно провести минимум 15 турниров, чтобы в зачет пошли лучшие из них. В тот период Аслан под моим патронатом сыграл 49 турниров ITF. География — начиная от Европы и России и заканчивая Мексикой и США.

— Откуда деньги?

— По юниорам игроки еще ничего не зарабатывают, необходимо финансирование. Какую-то часть средств выделяла сама академия — Аслан жил у нас вместе с отцом, тренировался, мы полностью его обеспечивали всем инвентарем, питанием. Я постоянно искал деньги для турниров, помогали разные люди, всем миром, как говорится. Вообще, самое главное в этом возрасте — возможность доехать до турнира. Это самые большие расходы.

— Кто еще внес свой вклад?

— Огромную роль в жизни Аслана сыграл его отец Казбек. Вы не представляете, сколько он с ним везде ездил, в теннисной академии трудился тренером, каждый день работал с Асланом. Еще в то время нам на протяжении двух лет очень помогал Андрей Кесарев, это был очень важный опыт (между прочим, в списке членов сборной России на сайте ФТР у Карацева в графе «Личный тренер» указаны как раз Куприн и Кесарев. — Прим. «СЭ»). Повторюсь, одному в теннисе очень тяжело. Это тонкая вещь — и техника, и психология.

— Словом, это коллективный успех?

— Никогда у победы нет одного творца. Всегда много имен. В том числе нам помогала и Федерация тенниса России. Почему я и хотел, чтобы он как можно быстрее попал в сборную. Нам давали wild card на «фьючерсы», тот же Владимир Камельзон. Шамиль Тарпищев тоже помогал, в свое время пригласил на матч Кубка Дэвиса с Голландией. Чтобы Аслан был в обойме, пропитался командным духом. Ведь и сейчас немаловажную роль сыграло то, что Аслан был в сборной на Кубке АТР. Видел все эти потрясающие матчи, с тем же Шварцманом, тренировался с ребятами.

Аслан Карацев (справа) и Шамиль Тарпищев. Фото из личного архива Куприна

На чемпионат России ехали в купе проводников

— Многие теннисисты еще в юном возрасте перебазируются в Европу, чтобы быстрее попадать с одного турнира на другой.

— Да, в Европе хорошая логистика. Но нужны очень большие деньги, чтобы там жить. Каким бы талантом ты ни был, но, если нет спонсора и классной команды, вряд ли получится пройти вот этот этап перехода из юниорского тенниса во взрослый.

— Как проходил этот процесс у Карацева?

— Став первым в России, он попал в кандидаты в сборную России, потом, в 2014-м, в основную сборную. В турецком Белеке мы заработали первые очки в рейтинг АТР. Аслану очень долго не удавалось пройти хотя бы один круг в основной сетке «фьючерса». В конце концов я достал ему wild card, он прошел первый раунд в основной сетке и получил первое очко. В том же году Карацев стал чемпионом России в паре с Ричардом Музаевым и получил wild card на «Кубок Кремля».

— Именно тогда в его карьере появился Дмитрий Турсунов?

— Да, я попросил Дмитрия помочь нам — приходилось очень тяжело, просто не было денег. На три турнира, включая чемпионат России, мы ездили поездом в купе проводников. Представляете, просто чтобы добраться.

— Как отреагировал Турсунов?

— Дима любезно согласился. И потом пригласил нас на предсезонную подготовку на трехнедельные сборы в Дубай. Аслану тогда было 17 лет, и для него это было крайне полезно. Да и для меня: я же в любом случае набирался опыта как тренер. И сборы с игроком такого уровня — а Турсунов еще летом 2014 года стоял 30-м в рейтинге — большой прорыв. Шаг вперед, возможность получить опыт, тренируясь с таким игроком. И не только с ним одним, тогда на тренировки, например, приходил и Миша Кукушкин.

Аслан Карацев (слева) и Дмитрий Турсунов. Фото из личного архива Куприна

Отношения с Асланом прекрасные — он до сих пор у меня прописан

— Получается, после этих сборов Карацев и очутился в Германии?

— Да, Турсунов в то время тренировался в Галле, там работает такой тренер — Бурхард Ригеманн. И рядом работали такие игроки, как Дмитрий, финн Ярко Ниеминен, француз Жиль Симон, который до сих пор играет на высочайшем уровне, украинец Илья Марченко. И вот в такой компании очутился Аслан. Он отработал там три недели в декабре, в предсезонку уже на следующий год. И после этого принял решение поработать с немцами, они сотрудничали после этого два года.

— Как отнеслись к такому решению?

— Надо понимать, что Аслан все время искал пути, чтобы прогрессировать. В то же время я отдавал себе отчет, что моего опыта не хватает, чтобы играть в топ-100, чтобы претендовать на топ-50, топ-10. Нужен немножко другой подход, другой уровень. По крайне мере тогда так думал. Сейчас же понимаю, что на самом деле все было в наших руках.

— После его отъезда в Германию вы как эти годы поддерживаете отношения?

— Мы в прекрасных отношениях. Он же до сих пор у меня в квартире прописан, с 2008 года. Все время приезжает в гости. У меня сейчас своя школа тенниса в Москве, очень много детей занимается, ставлю им технику. Последние два года тренировал брата Карена Хачанова — Гошу. Есть мальчик, который у меня тренировался, а сейчас первый в России по своему возрасту, — Никита Бердин. Очень перспективный Егор Козлов. Дочка Настя благодаря теннису училась в США, подрастает сын Саша, подает большие надежды. Аслан, когда приезжает, всегда мастер-классы проводит, очень круто. Сейчас все болеем за него.

— Сейчас вы с Асланом на связи?

— Конечно, каждый день переписываемся. Я его поздравляю, он мне сразу звонит, отвечает. Мы же семь лет вместе провели.

Аслан уже побеждал Тима, Медведева, Хачанова

— Что скажете о Егоре Яцюке, с которым Карацев с 2019 года тренируется в Минске?

— Ему большая благодарность. Он всего на год старше Аслана, они познакомились, когда играли еще юниорские турниры. И с тех пор поддерживали отношения. После немцев Аслан долго тренировался в академии Бругейры с испанскими специалистами. Но все-таки русскоязычный тренер ему подошел больше. Сам Аслан говорил в интервью, что нынешний тренер ничего нового ему не говорит, но вы просто не представляете, как в теннисе важен настрой. Именно с этой задачей Егор прекрасно справился. За это ему низкий поклон. Как и всем остальным тренерам Аслана.

— Когда Даниил Медведев после победы в Кубке АТР назвал Карацева секретным оружием сборной России, многие подумали, что это шутка.

— Даня не шутил. Вот вам факт, который немногие знают: Аслан был первым нашим теннисистом, обыгравшим Доминика Тима, который был вторым в мире среди юниоров. Они встретились на юниорском турнире в 17 лет, и Карацев выиграл в первом круге. С тех пор не раз тренер Тима Гюнтер Бресник приглашал Аслана на сборы. Уже тогда он видел потенциал. Просто Карацеву не хватало куража, способности дорожить каждым мячом. А спустя два года Тим ворвался в топ-100 и сейчас стоит третьим в мире.

— Карацев и Медведева обыгрывал в квалификации «Кубка Кремля».

— И Хачанова побеждал на чемпионате России по юниорам. Так что звоночки были всегда. Вот и пришло время показать себя.

— То есть вы не удивлены?

— У меня было ощущение, что пришло время. Честно говоря, не сижу с широко открытыми глазами, видя его в полуфинале. Я проработал с ним семь лет и вижу, в каком он сейчас состоянии. Скорее скажу, что ждал прорыва намного раньше.

— Специалисты отмечают хорошую физическую готовность Карацева.

— Аслан хорошо отдохнул во время самоизоляции. Предыдущие 10 лет он, как и любой спортсмен высокого уровня, находился в огромном напряжении. Не было какой-то отдушины, не было результатов. Теперь же он три месяца провел во Владикавказе с отцом. А потом поехал в США, где сыграл более двух десятков матчей, набрал хорошую форму и поддерживает ее до нынешнего момента. И действительно, он физически оказался готов лучше многих.

— Прошлой осенью Аслан говорил, что он готов играть на уровне топ-20. Тогда многие скептически к этому отнеслись. Сейчас он в виртуальном рейтинге уже 42-й.

— Это очень поможет дальнейшему прогрессу. Такой рейтинг позволит попадать ему на крупные турниры без квалификации, это тоже очень важно. «Мастерсы», серия АТР 500 — можно начинать на них выступления свежим. Сейчас уже всем понятно, что он может обыграть любого соперника.