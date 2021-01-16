Серена получила особые условия перед Australian Open. Остальные будут заперты в карантине

Отрицательный тест на коронавирус и две недели, не выходя из комнаты — таковы условия участия в австралийском турнире «Большого шлема».

В Мельбурн чартерами прибыли около 1200 иностранных участников Открытого чемпионата Австралии и членов из команд. Для того чтобы теннисисты получили право выйти на корт первого в сезоне турнира «Большого шлема» после 8 февраля, им придется пройти жесточайший карантин. Среди главных правил допуска — отрицательный тест на коронавирус и двухнедельное заточение в номере отеля. Рассказываем, как устроен антикоронавирусный пузырь Australian Open, и объясняем, почему для главных звезд мирового тенниса сделано скандальное исключение из общих правил.

Самые строгие правила карантина в мире

Все теннисисты, приехавшие из-за пределов Австралии, должны провести 14 дней в одном из трех специальных отелей. Выходить из комнаты им можно раз в день не более чем на пять часов. И только для того, чтобы потренироваться на одной из отгороженных от внешнего мира площадок. Тренировочные группы расписаны заранее, менять спарринг-партнеров нельзя. Тестировать спортсменов будут каждый день, а начать работать на корте они смогут только на второй день, после отрицательных тестов. А все остальные члены команд и официальные лица должны оставаться в номерах на протяжении двух недель.

Если у любого из игроков будет обнаружен коронавирус, то его переведут в отдельный отель вместе со всеми, кто контактировал с ним на карантине (спарринг-партнерами и членами команд). Подобные правила появились после того, как в столице Катара, Дохе, где проводился квалификационный турнир в основную сетку Australian Open, два игрока сдали положительный тест. Некоторые теннисисты ожидают, что предстоящее заточение в отеле станет для них серьезным психологическим ударом, и заранее договорились об удаленных сеансах по снятию стресса. Считается, что австралийский карантин — самый строгий в мире спорта с начала пандемии.

При этом в Австралии есть люди, которые считают, что власти штата Виктория все равно пошли на неоправданный риск, пытаясь спасти самый прибыльный международный спортивный турнир страны. По их мнению, на другой чаше весов — жизнь и здоровье миллионов австралийцев, которые практически победили коронавирус на своем континенте, но сейчас при посредничестве теннисистов могут получить новую волну заболевания. Например, профессор Университета Нового Южного Уэльса и эксперт по инфекционным заболеваниям Билл Боутелл рассказал изданию The Australian, что считает идею проведения турнира в данный момент совершенно абсурдной:

— Не нужно никого было пускать на Australian Open. Я правда думаю, что правительство должно объясниться, почему рейсы из Великобритании до сих пор не приостановлены и почему нет трехнедельного карантина, как в Гонконге.

Другие эксперты считают, что принятые меры предосторожности все-таки позволят оградить население Австралии от вспышки коронавируса из-за прилета спортсменов. Больше сделать было нельзя — только если вообще запретить кому бы то ни было прилетать в страну. Хотя можно понять желание некоторых ученых минимизировать риски распространения вируса — сейчас во всей стране число случаев не превышает 50 в день. С другой стороны, перестраховавшись сейчас, Австралия в будущем рискует лишиться турнира «Большого шлема». Ведь интерес к его проведению давно выказывают в Японии, Китае и Сингапуре.

Сейчас на турнире даже планируется присутствие зрителей — 35 процентов от вместимости Мельбурн-парка. Кэтрин Беннет, декан факультета эпидемиологии Университета Дикина, сказала, что это шанс показать всему миру успешные методы борьбы с коронавирусом во время проведения крупных мероприятий.

Неравные условия для Уильямс и Джоковича

Смущает во всем это только одно — для тройки лучших теннисистов в мужском и женском разрядах будет сделано исключение, словно они потенциально являются меньшими переносчиками вируса, чем менее титулованные коллеги. Серена Уильямс, Наоми Осака, Симона Халеп, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Доминик Тим будут готовиться к турниру в другом австралийском городе — Аделаиде. Там они смогут посещать спортзал без ограничений, а еще выступят в выставочном турнире. Серия таких подготовительных соревнований начиная с 31 января пройдет и в Мельбурне, но там условия ожидаются намного хуже.

Аделаида предложила забрать суперзвезд из Мельбурна перед стартом Australian Open под предлогом того, чтобы снять с соседей часть организационной нагрузки. Но по факту суперзвезды оказываются в более комфортных условиях, чем остальные участники соревнований. Кстати, Серена заменила в списке «избранных» австралийскую спортсменку Эшли Барти, которая отказалась от смягчения условий и решила проходить карантин вместе с остальными теннисистами. По информации испанской газеты Marca, такое же решение может принять первая ракетка мира мужского рейтинга Новак Джокович. Но пока официально информации от него не было.

Несправедливость не могла не возмутить остальных спортсменов. Наиболее ярко высказался француз Жереми Шарди, занимающий 72-е место в рейтинге ATP. На самом деле не до конца понятно, каким принципом руководствовались при принятии такого решения и почему в особый «пузырь» хотят допустить именно топ-3 (а не расширить его до пятерки или десятки лучших теннисистов). И это все на фоне слухов, что за нарушение строжайшего карантина в Мельбурне спортсменов могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч австралийских долларов (а это больше миллиона рублей) и даже привлечь к уголовной ответственности.

При этом уже известно, что первый турнир серии «Большого шлема» 2021 года пропустят несколько известных теннисистов. Американка Мэдисон Киз (16), испанец Алехандро Давидович-Фокина (53), англичанин Энди Маррей (123) и Теннис Сандгрен (50) получили перед стартом положительный тест на коронавирус. И все они, скорее всего, не выступят на Australian Open, кроме Сандгрена. Он переболел еще в ноябре, так что сейчас австралийские власти допустили спортсмена до участия, мотивировав это тем, что он уже не заразен, хоть и сдает положительные тесты.

Не будет в Мельбурне и пятой ракетки мира Роджера Федерера — легенда восстанавливается после операции и не хочет форсировать подготовку (хотя некоторые говорят, что он просто не хочет сидеть две недели в карантине). Чилиец Кристиан Гарин (22) растянул левое запястье во время падения и тоже пропустит турнир. А спортсмен из Америки Джон Изнер (25) просто не хочет на долгое время расставаться с семьей — он в Австралию тоже не летит.