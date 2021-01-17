Теннисисты в шоке от карантина в Австралии: бьют мячами в матрасы и сражаются с грызунами

Полсотни участников Australian Open могут провести две недели взаперти. Перенос турнира пока не рассматривается.

Все теннисисты, заявленные на Australian Open, прилетели несколькими чартерными рейсами в Мельбурн. Согласно антикоронавирусным правилам, игроки должны были в течение двух недель находиться у себя в номерах и ежедневно сдавать тесты. Покидать отели разрешается только на пять часов в день, чтобы потренироваться с заранее выбранным спарринг-партнером или пройти необходимые медицинские процедуры.

Однако в «пузыре» австралийского турнира сразу же выявлены несколько случаев коронавируса. Три из них — на рейсе из Лос-Анджелеса. Один из них — тренер победительницы US Open-2019 Бьянки Андрееску. Теперь все игроки, находившиеся вместе с зараженными, должны провести две недели в полной изоляции, без возможности выходить из номера на законные пять часов. Разбираемся, что происходит в Австралии прямо сейчас и что думают об этой ситуации сами участники.

Карантин могут сократить до трех дней

Если правила не изменят, то некоторые спортсмены вынуждены будут провести полмесяца без тренировок, а другие получат возможность поддерживать форму каждый день. Среди несчастных, которые будут заперты у себя в номере, фигурируют Анжелика Кербер, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова и Светлана Кузнецова.

Крайне несправедливая ситуация может быть разрешена несколькими способами: можно сделать так, что все игроки какое-то время должны будут провести на карантине, а потом смогут выйти из него после какого-то количества отрицательных тестов. Или же есть крайние меры — отложить Australian Open на неделю или больше. Об этом сказала в своем Twitter-аккаунте бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс:

— Будет справедливо сказать: или все прилетевшие в Австралию игроки должны быть помещены на двухнедельный карантин, или Australian Open нужно перенести на одну неделю. Потому что две недели в номере и без тренировок — это ненормально для игроков.

В итоге решено посадить на обязательный карантин всех прибывших в Австралию в последние дни. До 19 января все игроки и персонал будут находиться только в своих номерах — им не будут разрешены даже тренировки. Возможно, после такого обязательного карантина спортсменам разрешат какие-то послабления.

Непонятно, были ли предупреждены сами теннисисты о том, что если на борту самолета будет обнаружен зараженный человек, то всех летевших с ним обязательно изолируют на две недели. Юлия Путинцева из Казахстана возмущенно написала в Twitter, что такой информации не было. А потом еще и добавила, что из-за изоляции невозможно добиться вообще никакой помощи. В карантинный номер Путинцевой пробралась мышь, и ей самой пришлось сражаться с этим ужасным зверем.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation??? pic.twitter.com/LAowgWqw58 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021

Спортсмен из Новой Зеландии Артем Ситак при этом уверяет, что все условия были оговорены заранее:

— Примерно месяц назад мы созванивались с Tennis Australia, и в звонке участвовало не так уж много игроков, что меня удивило. Организаторы рассказали нам о рисках и упомянули, что если кто-то с рейса сдаст положительный тест, то решение о карантине всего самолета либо только отдельной его секции будут принимать органы здравоохранения.

Скорее всего, Путинцевой, как и некоторых других игроков, просто не было на той встрече.

Необычные способы тренировок взаперти

Организаторы Australian Open подтвердили, что в данном случае все решает министерство здравоохранения страны и власти штата Виктория. А их задача — обеспечить спортсменов инвентарем, чтобы те смогли тренироваться у себя в номерах. Но сам турнир пока переносить не планируют. Возможно, для теннисистов, вынужденных оставаться на полной изоляции, удастся организовать свой собственный «пузырь» внутри уже существующего.

Чтобы как-то скрасить дни, а заодно и не потерять форму окончательно, белорусская теннисистка Арина Соболенко бросила вызов остальным участникам. И предложила записывать видео своих упражнений в номере. Сама Соболенко показала, как набивает мяч об окно в своей комнате.

На такой челлендж от белоруски откликнулось уже несколько игроков. Одними из самых креативных оказались россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, смонтировавшие целое видео своей совместной онлайн-тренировки. За 18 секунд ролика спортсменки успевают одеться, взять в руки ракетки, начать подавать и отбивать мячи.

Уругваец Пабло Куэвас и швейцарка Белинда Бенчич подошли к делу максимально серьезно. В своих видео они пытаются сконцентрированно работать над ударами. Но если Куэвас бьет в маленький прямоугольный матрас, прислоненный к стене, то Бенчич метит прямо в огромное окно номера. При этом удары наносит достаточно нежно — стекло пока выдерживает.

Еще одна российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что особо тренироваться у нее не получается, но она старается меньше есть и больше стоять в планке. Конечно, это шутка, но все спортсмены пытаются дать себе максимум нагрузок в сложившейся ситуации и при этом потреблять меньше калорий. Остается надеяться, что организаторам Australian Open удастся найти более удачное решение проблемы, снизить риск распространения вируса и дать возможность игрокам нормально потренироваться перед турниром.