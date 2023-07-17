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Сегодня, 09:30

В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Игорь Рабинер — о финале Уимблдона-2023.

Уимблдон. Мужчины. Финал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Этот финал Уимблдона подарил все, чего ты можешь от него хотеть, — ну, разве что кроме отыгрыша Джоковича в гейме, когда Алькарас подавал на матч. Но это уже был бы финал футбольного ЧМ-2022 в Катаре. Такое не повторяется.

Остальное было. Пять сетов — главное, чего хотелось. Тай-брейк до последнего патрона в одном из них. Феноменальные розыгрыши то из 29, то из 25 ударов (на траве — самом быстром покрытии из всех возможных!), когда трибуны выли, а оба игрока доставали невероятные мячи. Невольный шпагат поскользнувшегося серба в первом гейме, заставивший испугаться за его здоровье, и сам факт этого матча. Сломанная ракетка Ноле. И слова — Джоковича, что он проиграл сильнейшему в этот день, и Алькараса, что соперник вдохновлял его чуть ли не с пеленок.

И ведь было-то всего три эйса на двоих (вернее, на одного — Карлоса) за весь матч — число для мужского тенниса ничтожное. Но что оно означает? Чем меньше эйсов — тем больше игры. Вернее, не так — Игры.

Взять один только последний гейм и шоу, которое выдал в нем испанец — по одному выигранному и проигранному укороченному, одна успешная свеча, один выход к сетке, когда Джокович бил кроссом, казалось, наверняка, но Алькарасу удалось с лета эту «бомбу» перевести обратно. И, наконец, «подачка-неберучка», как мы говорили в детстве.

Карлос Алькарас. Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу

Как же раскованно, смело и разнообразно этот пацан играет! Один раз Ноле читает его укороченный, добегает — не страшно, сделаем еще один в следующем же розыгрыше, ведь сейчас-то Джокович точно от меня такого не ждет. И проходит!

Новак бился в каждом розыгрыше, бежал за каждым невозможным мячом и тащил больше, чем возможно. Тем более в 36 лет. Но и ошибаться по ходу игры стал все же чаще, чем к этому привыкли. Он бесподобен, он выиграл в этом году Мельбурн и Париж, он пронесся, никого не замечая, до финала Уимблдона и был в одном сете от пятой победы в нем кряду. Но с той стороны был гений нового поколения, который даже после 1:6 в первом сете совершенно не был с этой победой оппонента согласен.

Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Мне кажется, что очень многое в итоговом раскладе предопределил второй сет. Вернее, его развязка. Вначале-то Карлос вел — 2:0, но Ноле отыгрался. Все, казалось, идет как всегда. Против этого серба можно показывать фантастическую игру, но все равно почти с гарантией, что ты ее проиграешь. Если тебя только зовут не Роджер и не Рафа — тогда шансы есть. Вернее, были. В остальных случаях — по ооочень большим праздникам.

И как-то вот так совпало, что Надаль закончил, а Алькарас начал, по сути, одновременно. Испанская теннисная корона была передана из рук в руки. Но то, во что играет Карлос, с художественной точки зрения нравится мне гораздо больше. Рафа обладал феноменальным характером, но ты все равно почти точно знал, что он сделает в следующую секунду. Его теннис был теннисом совершенного робота, наделенного к тому же нереальной человеческой волей. А Карлос каждое мгновение придумывает на корте то, что еще секундой ранее сам не мог предположить.

Карлос Алькарас и&nbsp;Новак Джокович после финала Уимблдона. Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон

Такой вот укороченный он дал на чужой, по-моему, подаче на тай-брейке второго сета при 3:4 — и Ноле не успел. Начал-то серб этот тай-брейк более чем уверенно — с 3:0. Кто бы в такой момент у Новака отыгрался? Да вот кто — Алькарас. Он и один сетбол Ноле — правда, на своей подаче — отыграл, не заметив. А сам, получив первый же шанс, воспользовался им и выиграл — 8:6.

Не могу себе представить, чтобы Джокович отдал игру, ведя по сетам 2-0. Поэтому мне и кажется этот момент в матче — решающим.

Нет, потом было еще много чего. Карлос на кураже после выигранного второго сета разнес Новака с тем же счетом 6:1, что и проиграл в первом. Но не стоило думать, что в своем почтенном возрасте Джокович в такой ситуации утерял способность к сопротивлению — получите, молодой человек, 6:3 в четвертом!

А дальше был решающий, где все-таки все уже давалось Новаку с чуть большими усилиями. И когда Новак, проиграв при 1:1 свою подачу, размозжил ракетку о боковину сетки, возник вопрос — это к чему? К отчаянию и белому флагу — или к тому выплеску бешенства, который приведет в рабочее состояние?

Новак Джокович&nbsp;&mdash; Карлос Алькарас. Алькарас победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона! Онлайн-трансляция финала

А ни к тому, ни к другому. Все оставшиеся геймы на своей подаче Джокович выиграл, на чужой — проиграл. То есть и не сдался (такого с Ноле вообще, по-моему, произойти не может), но и чуда преодоления не сотворил. В первом сете, когда каждый из четырех первых геймов был для него сложнейшим, но каждый он выиграл, серб был к этому готов. В пятом — увы, уже нет.

Но Алькарас, который за всю карьеру не имел практически никакого опыта игры на траве и встретился в финале с антиподом в этом смысле, оказался на такое чудо горазд. Ведь что такое проиграть 1:6 в первом сете Джоковичу? 90 процентов скажут себе — ну, что мне против такого монстра, да еще и на его любимом покрытии, делать. На покрытии, где я толком никогда и не играл. Одно дело — любого даже из топ-10 пройти, пусть даже это Даниил Медведев с его одной победой (над Новаком, кстати! В трех сетах!) и четырьмя финалами турниров «Большого шлема». Но Джокович...

20-летний парень, однако, оказался способен во втором своем финале ТБШ одержать вторую победу. И укрепить положение первой ракетки мира, которое еще года два назад вообразить было невозможно. Но в том и суть спорта, что сегодня в нем есть Три Титана, сквозь стену из которых невозможно проломиться, — а завтра два из них сошли, а третьего ты, 20-летний и бесстрашный, взял и обыграл.

Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Но Ноле не сдастся, не надейтесь. Обыграл же Месси в финале чемпионата мира по футболу Мбаппе, хотя командные виды — это, конечно, отдельная история. Но как же хочется, чтобы Новак еще встретился с Карлосом в финале — и победил его. Чтобы старое не сразу, а в сумасшедшей борьбе уступило место новому.

Понятно, что время — в пользу Алькараса, и такое происходит всегда и везде. Но для того и был этот финал Уимблдона пятисетовым, чтобы мы ждали такого же и следующего, и через один. Чтобы Карлос еще тоже сильно попотел, прежде чем утвердиться в статусе нового короля.

Нет, не Испании, который присутствовал на финале. А тенниса — чудесного вида спорта, который может длиться по пять часов, но, если игра прекрасна, ты этого гигантского времени, за которое Бог знает сколько всего можно успеть сделать, не замечаешь.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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