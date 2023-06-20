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Бывшая ученица Турсунова не в состоянии выступать из-за боли. Контавейт уходит в 27 лет

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Теннисистка Анетт Контавейт
Анетт Контавейт.
Фото Global Look Press
Обаятельная блондинка из Эстонии и подруга Дарьи Касаткиной завершит карьеру после Уимблдона.

Бывшая вторая ракетка WTA Аннет Контавейт вынужденно приняла решение о завершении карьеры. Своих главных успехов 27-летняя эстонка добилась с российским тренером Дмитрием Турсуновым в 2021 и 2022 годах — отметилась на итоговом турнире, выиграла несколько хороших турниров. Кроме того, она дружила с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной и выступала с ней в парном разряде. Увы, начиная с прошлого сезона Контавейт испытывала проблемы со здоровьем, много пропустила из-за болей в спине и в итоге приняла решение отказаться от выступлений ради возможности продолжать нормальную жизнь.

Теннисистка Анетт Контавейт
Фото Global Look Press

Жизнь еще может многое предложить мне

«Я начала заниматься теннисом 22 года назад, соревнуюсь с 7 лет, а с 2007 года выступаю и на международной арене. Все эти годы я упорно и самоотверженно работала, чтобы войти в число лучших профессиональных теннисисток, — написала Аннет в соцсетях. — Сегодня я сообщаю, что завершаю свою профессиональную карьеру. Это чрезвычайно эмоциональное решение для меня, потому что я люблю теннис. Я люблю эту игру, которая до сих пор была центром моей жизни, моей страстью и желанием добиться наилучших из возможных результатов. Каждый профессиональный игрок знает, как трудно достичь вершины в теннисе и еще труднее удержаться на ней. Для каждого завоеванного титула приходится много работать не только физически, но и морально».

В настоящее время эстонка занимает 79-е место в рейтинге WTA и ее текущие результаты оставляют желать лучшего. В этом году девушка ни разу не одержала двух побед подряд. Последним ее крупным успехом был титул на турнире в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года. После этого последовало расставание с Дмитрием Турсуновым — якобы из-за того, что российский паспорт этого специалиста мешал ему свободно перемещаться по миру вслед за спортсменкой, имевшей базу в Швейцарии. Ну и затем главные усилия теннисистки уходили на борьбу с больной спиной.

Анетт Контавейт. Эстонка взяла четыре титула за сезон и прогрессирует под руководством Турсунова. Контавейт — теневой фаворит Итогового

«Как оказалось, у меня дегенерация поясничного межпозвонкового диска, которая не позволяет продолжать тренировки или соревнования с полной нагрузкой. Поэтому дольше оставаться на высшем уровне в дисциплине со столь высоким уровнем конкуренции невозможно, — призналась эстонка. — Теннис дал мне очень многое, я очень благодарна за это. Для меня было важно нести эстонский флаг на теннисных кортах и давать эмоции моим болельщикам. Я надеюсь, что вдохновила многих тем, что, будучи выходцем из маленькой страны, можно подняться на вершину теннисного мира. Я верю, что жизнь еще может многое предложить мне. Я готова к новым вызовам. Сейчас я работаю ради последнего турнира — хочу насладиться игрой и играть столько, сколько возможно, на Уимблдоне».

Теннисистка Анетт Контавейт
Фото Global Look Press

Хочу быть лучшей версией себя

На корте Контавейт всегда производила позитивное впечатление — не устраивала скандалов, не отказывалась пожимать рук, не высказывалась плохо о коллегах из России, несмотря на жесткую политическую позицию своей страны. В прошлом она проявляла интерес к русскому языку, хоть и стеснялась говорить на нем публично.

— Я учила русский в школе, но со мной в Туре на нем никто не говорит — никто, даже Турсунов, — признавалась Анетт. — И Даша Касаткина тоже — они оба со мной общаются по-английски. А сама я стесняюсь говорить по-русски с ошибками, мне не хватает практики. Но мне надо учить русский, вспомнить его, я хочу. Я реально собираюсь это сделать.

А еще Контавейт известна своей любовью к собакам. Несколько лет подряд она выставляла свои спортивные костюмы, теннисные сумки и другие предметы, связанные с теннисом, на благотворительный аукцион ради оплаты ветеринарных счетов бездомных животных. «К сожалению, в приют попадают животные, которым раньше приходилось жить в очень плохих условиях и состояние здоровья которых оставляет желать лучшего. Я очень надеюсь, что деньги, собранные на благотворительном аукционе, помогут изменить их судьбу к лучшему», — говорила теннисистка.

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Также среди хобби Аннет — выращивание растений и лепка из глины. «Это действует на меня успокаивающе. Работа с глиной и уход за цветами немного облегчают нагрузку и помогают сбалансировать жизнь. Кроме того, общение с собакой всегда поднимает настроение. Это все те домашние мелочи, которые придают мне энергии и позволяют подзарядиться между турнирами. Я просто постоянно хочу быть лучшей версией себя», — говорила эстонка.

В последнее время Контавейт публиковала в соцсетях совместные фото со своим бойфрендом, футболистом «Левадии» и сборной Эстонии Брентом Леписту. Теперь у Аннет появится дополнительное время для романтических отношений. В конце концов, с завершением спортивной карьеры жизнь не заканчивается. Хотя уходить в 27 лет по состоянию здоровья — это явно не то, на что рассчитывала эстонка, когда начинала играть на профессиональном уровне в 2010 году.

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