После победы над Симоной Халеп в Румынии Анетт дебютирует в топ-8.

К концу года эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла четыре титула за сезон, имея до этого всего одну победу. Это принесло спортсменке восьмую строчку в рейтинге WTA и квалификацию на Итоговый турнир. Но раз туда попала эстонка, кто-то должен выбыть из гонки. Не повезло туниске Онс Жабер, которая забавно отреагировала на эту новость в Twitter, сказав, что ей придется отдать свое платье Контавей на церемонию открытия. Она поедет в Мексику, но только в качестве запасной, а Анетт — полноправной участницей и имеет все шансы забрать титул и в Гвадалахаре.

Использованные шансы на Итоговый турнир

Зрители на турнире «ВТБ Кубок Кремля» только чудом смогли увидеть матчи Анетт Контавейт — шестая «сеяная» турнира Анжелик Кербер из-за болезни не смогла сыграть в России и снялась. Следующей на очереди оказалась как раз эстонка, которая и заняла место немки. Спортсменка не растерялась и легко обыграла чешку Катерину Синякову и другую представительницу Германии Андреу Петкович. После чего ей предстоял матч с пятой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

— Мугуруса — фантастический игрок, мне будет сложно, — рассказывала в Москве Анетт. — Но я сейчас играю хорошо, показываю свой лучший теннис и полностью уверена в своих силах.

Ее сезон и так можно было назвать лучшим: как упоминала сама Контавейт, прежде никогда в карьере она не выигрывала два титула WTA за сезон. Самое важное, чего добилась эстонка, — получение удовольствия от игры.

Испанка Мугуруса в итоге была разгромлена — Контавейт отдала ей всего два гейма, а потом и взяла реванш у серебряного призера Олимпиады в Токио Маркеты Вондроушовой. В финале же Анетт сыграла с россиянкой Екатериной Александровой и едва не отдала ей титул. И это после отданного сета и преимущества Кати в четыре гейма во второй партии!

После этого эстонке нужно было забирать еще один титул в Transylvania Open — тогда она должна была войти в восьмерку сильнейших в чемпионской гонке и отбираться на Итоговый турнир. И Контавейт оказалась в таком ударе в концовке сезона, что без проблем это сделала. Особо серьезных соперниц на ее пути не было, но в финале ей противостояла румынка Симона Халеп. До этого она трижды проигрывала Халеп, но на этот раз эстонка слишком сильно хотела оказаться в Мексике. Поэтому взяла реванш.

Возможно, такому развитию событий в концовке сезона помог Дмитрий Турсунов, который начал тренировать Анетт пару месяцев назад. Известный российский теннисист выиграл 14 турниров серии ATP, побеждал на Кубке Дэвиса в составе сборной, а затем успешно начал тренерскую карьеру. Именно под его руководством белоруска Арина Соболенко ворвалась в топ. В Москве на пресс-конференции эстонка пока не смогла объяснить, что такого оригинального привносит тренер в ее игру. Но об одном сказала точно — у Дмитрия точно есть чувство юмора, и благодаря этому подготовка к стартам проходит в более расслабленной атмосфере.

— В ее игре всегда была эта внутренняя агрессия, в какие-то моменты Анетт ее подавляла, но я думаю, что ее нужно использовать по максимуму, — говорил Турсунов в интервью tennis.com. — Так что я хотел чаще видеть эту агрессивную Анетт на корте и работать над теми аспектами, которые помогли бы ей обрести уверенность. Если ты пытаешься играть агрессивно, но у тебя нет того, что этому способствует, ты просто будешь хаотично отправлять мячи в заднее ограждение.

Учила русский и обожает собак

О личной жизни спортсменки знают не так много — она не давала такого большого количества интервью, но сейчас это должно измениться. Быть восьмой ракеткой мира — это серьезно, и к Контавейт сейчас будет особое внимание.

Анетт спокойно говорит на эстонском и английском. Но как раз на турнире в Москве журналисты услышали, как Контавейт на русском без акцента сказала охраннику: «Спасибо, я сама». Эстонка поделилась целью обязательно вспомнить язык, который учила еще в школе, — просто сейчас с ней на русском никто не разговаривает, хотя в ее окружении есть и носители языка.

— Я учила русский в школе, но со мной в Туре на нем никто не говорит — никто, даже Дмитрий, — призналась Анетт. — И Даша Касаткина тоже — они оба со мной общаются по-английски. А сама я стесняюсь говорить по-русски с ошибками, мне не хватает практики. Но мне надо учить русский, вспомнить его, я хочу. Я реально собираюсь это сделать.

Контавейт обожает собак, и у нее даже есть своя собственная — в ее Instagram постоянно появляются фотографии с разными питомцами. А еще она любит путешествовать и постоянно пробует что-то новое, как, например, мастер-класс по гончарному искусству.