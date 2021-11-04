Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Статьи   //    Теннис   //    WTA

Эстонка взяла четыре титула за сезон и прогрессирует под руководством Турсунова. Контавейт — теневой фаворит Итогового

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
4 ноября, 23:15

Статья опубликована в газете под заголовком: «Эстонка Контавейт взяла четыре титула за сезон под руководством Турсунова»

№ 8560, от 03.11.2021

Анетт Контавейт. Фото Reuters
Анетт Контавейт. Фото Reuters
Теги:
После победы над Симоной Халеп в Румынии Анетт дебютирует в топ-8.

К концу года эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла четыре титула за сезон, имея до этого всего одну победу. Это принесло спортсменке восьмую строчку в рейтинге WTA и квалификацию на Итоговый турнир. Но раз туда попала эстонка, кто-то должен выбыть из гонки. Не повезло туниске Онс Жабер, которая забавно отреагировала на эту новость в Twitter, сказав, что ей придется отдать свое платье Контавей на церемонию открытия. Она поедет в Мексику, но только в качестве запасной, а Анетт — полноправной участницей и имеет все шансы забрать титул и в Гвадалахаре.

Екатерина Александрова. Российская теннисистка рассказала, как ей удалось обыграть вторую ракетку мира. Екатерина Александрова набирает ход

Использованные шансы на Итоговый турнир

Зрители на турнире «ВТБ Кубок Кремля» только чудом смогли увидеть матчи Анетт Контавейт — шестая «сеяная» турнира Анжелик Кербер из-за болезни не смогла сыграть в России и снялась. Следующей на очереди оказалась как раз эстонка, которая и заняла место немки. Спортсменка не растерялась и легко обыграла чешку Катерину Синякову и другую представительницу Германии Андреу Петкович. После чего ей предстоял матч с пятой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

— Мугуруса — фантастический игрок, мне будет сложно, — рассказывала в Москве Анетт. — Но я сейчас играю хорошо, показываю свой лучший теннис и полностью уверена в своих силах.

Ее сезон и так можно было назвать лучшим: как упоминала сама Контавейт, прежде никогда в карьере она не выигрывала два титула WTA за сезон. Самое важное, чего добилась эстонка, — получение удовольствия от игры.

Испанка Мугуруса в итоге была разгромлена — Контавейт отдала ей всего два гейма, а потом и взяла реванш у серебряного призера Олимпиады в Токио Маркеты Вондроушовой. В финале же Анетт сыграла с россиянкой Екатериной Александровой и едва не отдала ей титул. И это после отданного сета и преимущества Кати в четыре гейма во второй партии!

Арина Соболенко. «Мне говорили, что я будущая Шарапова, а я злилась и отвечала: «Я будущая Соболенко». Эксклюзивное интервью второй ракетки мира

После этого эстонке нужно было забирать еще один титул в Transylvania Open — тогда она должна была войти в восьмерку сильнейших в чемпионской гонке и отбираться на Итоговый турнир. И Контавейт оказалась в таком ударе в концовке сезона, что без проблем это сделала. Особо серьезных соперниц на ее пути не было, но в финале ей противостояла румынка Симона Халеп. До этого она трижды проигрывала Халеп, но на этот раз эстонка слишком сильно хотела оказаться в Мексике. Поэтому взяла реванш.

Возможно, такому развитию событий в концовке сезона помог Дмитрий Турсунов, который начал тренировать Анетт пару месяцев назад. Известный российский теннисист выиграл 14 турниров серии ATP, побеждал на Кубке Дэвиса в составе сборной, а затем успешно начал тренерскую карьеру. Именно под его руководством белоруска Арина Соболенко ворвалась в топ. В Москве на пресс-конференции эстонка пока не смогла объяснить, что такого оригинального привносит тренер в ее игру. Но об одном сказала точно — у Дмитрия точно есть чувство юмора, и благодаря этому подготовка к стартам проходит в более расслабленной атмосфере.

— В ее игре всегда была эта внутренняя агрессия, в какие-то моменты Анетт ее подавляла, но я думаю, что ее нужно использовать по максимуму, — говорил Турсунов в интервью tennis.com. — Так что я хотел чаще видеть эту агрессивную Анетт на корте и работать над теми аспектами, которые помогли бы ей обрести уверенность. Если ты пытаешься играть агрессивно, но у тебя нет того, что этому способствует, ты просто будешь хаотично отправлять мячи в заднее ограждение.

Виктория Хименес-Косинцева. Первая ракетка мира среди юниорок — теннисистка из Андорры с русскими корнями. Чего она добилась в 16 лет?

Учила русский и обожает собак

О личной жизни спортсменки знают не так много — она не давала такого большого количества интервью, но сейчас это должно измениться. Быть восьмой ракеткой мира — это серьезно, и к Контавейт сейчас будет особое внимание.

Анетт спокойно говорит на эстонском и английском. Но как раз на турнире в Москве журналисты услышали, как Контавейт на русском без акцента сказала охраннику: «Спасибо, я сама». Эстонка поделилась целью обязательно вспомнить язык, который учила еще в школе, — просто сейчас с ней на русском никто не разговаривает, хотя в ее окружении есть и носители языка.

— Я учила русский в школе, но со мной в Туре на нем никто не говорит — никто, даже Дмитрий, — призналась Анетт. — И Даша Касаткина тоже — они оба со мной общаются по-английски. А сама я стесняюсь говорить по-русски с ошибками, мне не хватает практики. Но мне надо учить русский, вспомнить его, я хочу. Я реально собираюсь это сделать.

Контавейт обожает собак, и у нее даже есть своя собственная — в ее Instagram постоянно появляются фотографии с разными питомцами. А еще она любит путешествовать и постоянно пробует что-то новое, как, например, мастер-класс по гончарному искусству.

Анетт стала самой молодой победительницей чемпионата Эстонии, а потом показала лучший результат в истории страны, став 14-й ракеткой мира. И кажется, она не собирается останавливаться — теперь для эстонки вполне реальны и топ-5, и победа на турнирах «Большого шлема». Показывать свой самый крутой теннис Контавейт начала только в 25, но у нее еще есть время, чтобы прийти к большему.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Веселее вместе: что затевают на Южном Кавказе Макрон и Эрдоган
3
2
Предыдущая статья Следующая статья