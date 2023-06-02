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Сегодня, 18:00

На «Ролан Гаррос» остался только один россиянин. Хачанов — лучший теннисист страны прямо сейчас?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото Reuters
Карен Хачанов вышел в 1/8 парижского «мейджора», Андрей Рублев покинул турнир.

«Ролан Гаррос» — 2023. Третий круг
Карен Хачанов (Россия) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)
Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

В мужской части «Ролан Гаррос» к концу первой недели турнира россиян осталось всего двое — Андрей Рублев и Карен Хачанов. Оба находились в верхней части сетки, так что при удачном стечении обстоятельств их встреча на парижском турнире никого бы не удивила. Но матчи наших игроков закончились по-разному, хотя шли по одному сценарию.

Подвиги Хачанова

Хачанов бился с Танаси Коккинакисом практически четыре часа. До этого австралиец в упорнейшем поединке победил трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку и считался опасным соперником. Россиянин успел посмотреть первые два сета того поединка со швейцарцем: «Коккинакис — всегда неудобный соперник, на каждом турнире он как темная лошадка. Танаси может победить неожиданно многих топовых игроков. Вчера он провел очень хороший матч со Стэном Вавринкой. Я успел посмотреть первые два сета и могу сказать, что у нас будет непростой поединок», — говорил Хачанов RT.

Специалисты тоже считали, что матч должен получиться интересным. Карен отмечал, что Танаси часто мучили травмы, но теперь он играет на высоком уровне. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» делился ожиданиями: «Коккинакис — интересный игрок и доступный по уровню мастерства соперник, его можно обыграть. Но шансы выиграть, как и у Рублева с Сонего, 50 на 50. Матчи будут трудные: придется пролить много пота. А может быть, даже немного крови».

Теннисист Карен Хачанов.
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка Елена Веснина тоже верила в российских теннисистов: «Коккинакис — серьезный соперник. Он обыграл в предыдущем матче Стэна Вавринку, это тоже о многом говорит. Грунт, наверное, не самое любимое покрытие Коккинакиса, потому что у него такой стиль игры. Он старается действовать активно и играть агрессивно, у него также хорошая первая подача. Для Карена, мне кажется, он должен быть удобен по игре своей. Потому что Карен тоже играет в активный и агрессивный теннис. Мне кажется, Карен более разносторонний и универсальный игрок. На грунте он должен обыграть Танаси».

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Матч начался не в пользу Хачанова. Карен и Танаси размялись, взяв свои подачи, но затем россиянин стал много ошибаться и позволил австралийцу сделать брейк. Пришлось прибегать к экстренным мерам — Карен взял четыре гейма подряд в концовке сета. Во второй партии особой борьбы так и не получилось — Хачанов разыгрался и отдал всего лишь один гейм Коккинакису. Карен контролировал ход встречи, меньше ошибался и больше делал ударов на вылет. Практически образцовая игра.

После такого уверенного сета у Карена случился небольшой спад — третья партия началась ровно, но в ее концовке Танаси сумел зацепиться на подаче Хачанова и сделать решающий брейк. Оставалось всего лишь не отдать свою подачу, что у австралийца и получилось.

Фото Reuters

Продолжил Коккинакис так же и в начале четвертой партии, когда он с ходу сумел взять подачу Хачанова. И все шло к тому, что австралиец заберет и эту партию — впереди маячил решающий сет. Понадобилось много усилий, чтобы попробовать сделать обратный брейк — и вот Карен уже делает более точные и резкие удары, а Танаси ошибается. Уже на тай-брейке россиянину пришлось проявить упорство — он опять проигрывал со счетом 1:4, но сумел перехватить инициативу. Проблема в том, что у австралийца было на порядок больше невынужденных ошибок, а Карен в этом плане оказался точнее.

«Баранка» — не гарантия успеха

Андрей Рублев играл против итальянца Лоренцо Сонего — формально 48-й ракетка мира, но потенциально очень опасного соперника, уже обыгрывавшего и Карлоса Алькараса, и Новака Джоковича. Тот же Янчук высоко оценивал способности итальянца: «Сонего — опасный соперник, у него в активе победа над Алькарасом, который сейчас номер один. Надежда на характер Рублева. Он настоящий боец, не упускает ни одного мяча и самоотверженно борется до конца. Шансы выиграть? 50 на 50. Придется повозиться», — сказал тренер «СЭ».

Елена Веснина больше верила в Рублева, но тоже отмечала бойцовские качества Лоренцо: «Сонего — крепкий орешек, который может показать невероятный теннис. Думаю, Андрей настраивается самым серьезным образом. Наверняка он его знает. Его ждет непростой матч. Но думаю, Рублев должен победить. Он в предыдущем матче показал очень хороший теннис. Сейчас Андрей от матча к матчу набирает форму и играет увереннее и надежнее».

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Матч Рублева против Сонего развивался примерно таким же образом, как у Хачанова и Коккинакиса. Разной получилась только концовка. Андрей сразу же начал матч с брейка, но в концовке партии упустил преимущество. Тут же пришлось возвращать заработанное — и получилось. Всего за 48 минут первый сет ушел россиянину. Во второй партии подобного уже не было — Андрей четко отработал все шесть геймов, не дав усомниться в своем преимуществе.

Потом случился спад — просел по показателям Рублев, стал больше ошибаться и дал сопернику приблизиться по счету. Потом еще и проиграл под ноль свою подачу — печальная статистика. Лишь только в середине четвертой партии итальянец сделал подарок своему сопернику, допустив двойную ошибку. Решил все тай-брейк — как и в матче Хачанова, это мог бы быть конец матча, но здесь россиянин проиграл. Итальянец Сонего отыгрался с 0:2 по партиям.

Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Getty Images

Слишком много ошибок оказалось у Андрея в последних геймах матча — борьба шла упорная, были и брейк-поинты, но ими Рублев воспользоваться не смог. Зато получилось у Лоренцо, который выцарапал одну из подач россиянина, а свою так и не отдал. Обидно, ведь Андрей имел несколько шансов закончить матч в свою пользу и встретиться с Хачановым в следующем круге.

Теперь Карен остался единственным россиянином в сетке мужского турнира и дальше будет играть как раз с Лоренцо Сонего. Остается только пожелать Хачанову удачи — как показал матч с Рублевым, просто так итальянец не сдастся.

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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