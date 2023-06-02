Свитолину на «Ролан Гаррос» измотала россиянка. Теперь украинку ждет встреча с Касаткиной

Также в четвертый круг вышла Анастасия Павлюченкова.

«Ролан Гаррос» — 2023. Третий круг

Женщины

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Пейтон Стирнс (США) — 6:0, 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия, 24) — 4:6, 6:3, 6:0

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Камила Рахимова (Россия) — 6:2, 6:2

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 2:6, 5:7

Элина Аванесян (Россия, LL) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 6:1, 7:5

В пятый день «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде на корт в матчах третьего круга вышли сразу шесть россиянок. Наибольший интерес вызывали российское дерби Анастасий — Павлюченковой и Потаповой, а также второй за шесть дней российско-украинский матч между Анной Блинковой и Элиной Свитолиной. В итоге победы в этих встречах одержали более опытные Павлюченкова и Свитолина. Украинка теперь в четвертом круге сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Блинкова билась отчаянно

Буквально в минувшую субботу, за день до старта «Ролан Гаррос», Блинкова и Свитолина разыграли финал во французском Страсбурге. Тогда украинка победила, пусть не без борьбы, но довольно уверенно — 6:2, 6:3, однако в Париже получился куда более ровный матч. Мало того, дебют остался за Анной. Перед игрой Блинкова заверила, что для нее национальность соперницы не имеет принципиального значения. «Для меня это просто матч. Буду готовиться к нему тактически. Проанализирую нашу прошлую встречу, свои ошибки. Выйду на корт, чтобы в первую очередь насладиться атмосферой турнира. И полностью выложусь», — заявила она на пресс-конференции после сенсационной победы над пятой ракеткой мира из Францией Каролин Гарсией.

И, надо признать, Блинкова неплохо сделала работу над ошибками. По крайней мере, в первом сете Анна играла куда более активно, чем в Страсбурге, частенько пробивая навылет. Украинка явно чувствовала себя некомфортно и после проигранной стартовой партии даже обратилась за медицинской помощью. Помогло — опытная Свитолина сумела перехватить инициативу, сравнять счет по сетам, а затем и повести в решающей партии 3:1.

Но россиянка не сдалась, выиграла три гейма подряд и вышла вперед. Однако не воспользовалась шансами на подаче Элины при 4:3 и «ровно», а затем проиграла и свою подачу. Тем не менее качели продолжились — Блинкова сделала обратный брейк и на своей подаче имела 40:30. Вот только двойная ошибка и несколько других огрехов вновь не позволили ей взять свою подачу. А при 6:5 Свитолина, пусть и с третьего матчбола, поставила-таки победную точку. Хотя выглядела после завершения встречи совершенно измотанной. Что наверняка даст дополнительные козыри следующей сопернице, то есть Касаткиной.

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Касаткина не устала

Дарья в свою очередь отдала всего один гейм американке Пейтон Стирс, уложившись меньше чем за час. «Довольна тем, как все прошло, довольна тем, что сэкономила силы — на «Больших шлемах» это очень важно», — прокомментировала Касаткина разгромную победу. Отметим, что прошлогодняя полуфиналистка открытого чемпионата Франции всего лишь в пятый раз добралась до четвертого круга Гранд-слэма и в третий раз сделала это в Париже.

Для финалистки «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченковой открытый чемпионат Франции — также самый успешный турнир «Большого шлема». Напомним, что почти год Настя не играла из-за травмы, полноценно вернувшись только минувшей весной. На «Ролан Гаррос» она обыграла Людмилу Самсонову, а теперь и Потапову. Причем оба раза отыгралась с 0:1 по сетам. Мало того, в игре с Потаповой 31-летняя россиянка с 3:3 во второй партии выиграла девять геймов подряд! Кстати, в Париже Павлюченкова добралась до стадии четвертого круга только в третий раз. За выход в четвертьфинал она поспорит с бельгийкой Элизе Мертенс, выбившей американку Джессику Пегулу. Благодаря победе над Потаповой она, кстати, вернулась в топ-200 — в лайв-рейтинге занимает пока 159-е место.

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Продолжает радовать на нынешнем «Ролан Гаррос» Элина Аванесян. 20-летняя россиянка попала в основную сетку как лаки-лузер, что не помешало ей добраться до четвертого круга. Благодаря победе над датчанкой Кларой Таусон она ворвется в топ-80 рейтинга, а за выход в четвертьфинал сыграет либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с Ириной Камелией Бегу из Румынии.

От еще одной россиянки Камилы Рахимовой в игре со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии особо и не ждали чудес. И хотя Камила сопротивлялась, ураганную мощь Арины выдержать она не смогла. Соболенко, кстати, после допроса со стороны украинской журналистки после игры второго круга на сей раз отказалась по согласованию с организаторами от послематчевой пресс-конференции.